СБУ устанавливает личности всех военных РФ, причастных к нападению на украинских моряков

Следователи СБУ продолжают в рамках досудебного расследования документировать преступления российских спецслужб и военных против украинских моряков.

Служба безопасности Украины принимает исчерпывающие меры по установлению личностей всех пограничников ФСБ и военных РФ, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов на брифинге в Киеве.

По его словам, следователи СБУ продолжают в пределах досудебного расследования документировать преступления российских спецслужб и военных против украинских моряков.

Фролов напомнил, что военная прокуратура Южного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Также он отметил, что СБУ уже объявила о подозрении 8 представителям пограничной службы ФСБ и вооруженных сил РФ, которые давали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков.

«Служба безопасности Украины принимает исчерпывающие меры по установлению всех пограничников ФСБ, российских военных из морских и воздушных сил Минобороны РФ, причастных к нападению на украинских моряков. Нами уже установлены фамилии многих из них», - заявил Фролов.

По его словам, в настоящее время проводится проверка информации, полученной сотрудниками СБУ из разных источников, действиям россиян в рамках досудебного расследования будет дана соответствующая правовая квалификация.