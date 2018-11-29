Захваченных в плен моряков "судили" в Крыму предатели государства (видео)

Все они после аннексии Крыма нарушили присягу судьи и перешли на службу к оккупантам.

Так называемые меры пресечения захваченным в плен украинским морякам в Крыму символично выбирали предатели. Это Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов.

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Все они после аннексии Крыма нарушили присягу судьи и перешли на службу к оккупантам.

Показательно, что дело наших моряков – не первое сомнительное в служебном списке предателей. До этого они избирали меры пресечения и судили украинцев и крымских татар, и в большинстве случаев признавали коренных крымчан виновными в надуманах преступлениях, а политзаключенные оказывались за решеткой или под условным арестом.

Как сообщалось, здание суда в Симферополе охраняли сотни российских силовиков, внутрь не пускали никого, кроме пропагандистов из кремлевских телеканалов. Для десятков крымских татар, которые пришли поддержать пленных, двери были закрыты.