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Захваченных в плен моряков "судили" в Крыму предатели государства (видео)

00:59, 29 ноября 2018
Война
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Так называемые меры пресечения захваченным в плен украинским морякам в Крыму  символично выбирали предатели. Это Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов.

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Все они после аннексии Крыма нарушили присягу судьи и перешли на службу к оккупантам. 

Показательно, что дело наших моряков – не первое сомнительное в служебном списке предателей. До этого они избирали меры пресечения и судили украинцев и крымских татар, и в большинстве случаев признавали коренных крымчан виновными в надуманах преступлениях, а политзаключенные оказывались за решеткой или под условным арестом.

Как сообщалось, здание суда в Симферополе охраняли сотни российских силовиков, внутрь не пускали никого, кроме пропагандистов из кремлевских телеканалов. Для десятков крымских татар, которые пришли поддержать пленных, двери были закрыты. 

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Теги: #суд#Крым#керченский