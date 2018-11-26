НАТО считает необоснованным применение Россией силы против украинских судов

В Альянсе призвали Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и беспрепятственный доступ к украинским портам.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что все 28 стран-членов Альянса назвали необоснованным применение Российской Федерацией силы против украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом генсек Альянса сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Он напомнил, что сегодня утром провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, а потом была созвана Комиссия Украина-НАТО. По его словам, согласно Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, Украина может сделать запрос на проведение такого заседания, если подвергается прямой угрозе ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

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"На этом заседании все союзники выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и создать возможность для свободы судоходства для Украины в Азовском море и Керченском проливе", - отметил Столтенберг.

"Нет оправдания для применения военной силы против украинских судов и служащих военно-морских сил", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и против них было использовано вооружение. Шесть украинских военнослужащих ранены, другие члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинские суда, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все захваченные корабли сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.