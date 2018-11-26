Климкин опасается, что Россия продолжит агрессию против Украины на море и на суше

По словам главы МИД, о текущей ситуации в регионе Азовского и Черного морей проинформированы иностранные послы, аккредитованные в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает, что Российская Федерация продолжит агрессию как на море, так и на суше против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Мы не исключаем, что Россия хотела действовать по сценарию, похожему на грузинский сценарий. Мы не исключаем дальнейших актов агрессии как на море, так и на суше. И это очень важно", - подчеркнул Климкин.

Он сообщил, что об этом сегодня шла речь на встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все захваченные корабли сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.