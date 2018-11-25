Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены дважды открывать ответный огонь.

С начала суток боевики осуществили пять прицельных обстрелов по украинским позициям в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

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«По состоянию на 11 часов сегодня зафиксировано уже 5 прицельных вражеских обстрелов», - сообщил Праута.

Он подчеркнул, что с наступлением светлого времени суток противник снова применил запрещенные Минскими соглашениями минометы.

По его словам, обстрелы велись возле Троицкого, Малиново, Травневого на Луганском направлении и возле Водяного на Донецком направлении.

«Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены дважды открывать ответный огонь. Они уверенно держат ситуацию под контролем», - добавил Праута.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, боевики осуществили 7 обстрелов.