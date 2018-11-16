Военные показали последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине (фото)

В результате интенсивного обстрела минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.

Штаб операции Объединенных сил обнародовал фотографии последствий ночного обстрела жилых кварталов Пивденного в Донецкой области.

По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, обстрел велся ночью 15 ноября из минометов калибра 82 и 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями. Боевики били из оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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В результате интенсивного обстрела минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.

В заявлении отмечается, что через зону обстрела проходит водопровод Горловка-Торецк, который обеспечивает водоснабжением почти 60 тысяч человек, в связи с чем "существует большая вероятность его повреждения".

Напомним, что 15 ноября российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения.