Социолог рассказала о двух позициях по решению проблемы Донбасса

Относительно решения проблемы Донбасса в обществе есть две позиции.

После псевдовыборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" журналисты спросили социолога, директора фонда Демократические инициативы Ирину Бекешкину, какие пути решения конфликта на Донбассе ей кажутся наиболее приемлемыми.

Как рассказала социолог в комментарии "Новому времени", никто не знает, что делать с Донбассом.

"И проблема в том, что это не от нас зависит. Все зависит от того, насколько мировое сообщество сможет надавить на Россию. Насколько России дорого обходится Донбасс. И понятно, что у РФ нет желания его забирать, иначе давно бы уже забрала, как Крым", - считает Бекешкина.

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Директор фонда Демократические инициативы рассказала, что относительно решения проблемы Донбасса в обществе есть две позиции.

"Одна — полностью отгородиться от [оккупированного] Донбасса — означает, что мы со временем отказываемся от этих территорий. А вторая — мы признаем, что Донбасс наш. При этом не имеем никаких дел с их [оккупационной] так называемой властью, но, чтобы не потерять население, развиваем гуманитарную составляющую. А для этого прежде всего нужно увеличить количество переходов и упростить процедуру их пересечения, чтобы они не были такими обременительными для людей. Безусловно, должен быть полный контроль, чтобы ни оружие, ни наркотики не перевозили. И контролировать тех, кто там [на блокпостах] стоит. Очевидно, нужно платить пенсии — на нашей, а не оккупированной территории. И хорошо бы — правда, не знаю, насколько это реально, — чтобы на оккупированных территориях были представлены украинские СМИ", - подчеркнула социолог.

Полный обзор мнений о том, что делать с Донбассом, читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 15 ноября 2018 года