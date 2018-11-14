Авиация Объединенных сил отработала удары по наземным объектам противника на Донбассе (видео)
Армейская авиация Объединенных сил на Донбассе отработала удары по движущимся и неподвижным наземным объектам противника.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
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«Во исполнение приказа командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил», - говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация отработала удары по движущимся и неподвижным наземным объектам.
«Все указанные цели были условно уничтожены - результаты проверки оценены на «отлично», - добавили в штабе.