Гибель людей от мин на Донбассе является прямым результатом российской агрессии - посольство США

Американские дипломаты призывают Россию прекратить агрессию в Украине.

Травмирование и гибель мирных людей от мин на Донбассе является прямым результатом агрессии, которую Российская Федерация осуществляет против Украины.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

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«Мины и боеприпасы, которые не разорвались, на востоке Украины травмируют и разрушают жизни граждан Украины. Украина сейчас является одной из самых заминированных стран мира. С сегодняшнего дня и на протяжении следующих недель мы будем освещать истории некоторых людей, пострадавших от трагической ситуации», - говорится в сообщении.

«Эти травмы и смерти является прямым результатом военных действий на Востоке. Россия должна прекратить свою агрессию. Разминирование, осведомленность о минной опасности и помощь пострадавшим должны быть приоритетными для всех», - подчеркивают американские дипломаты.

Они напомнили, что 30 сентября в результате взрыва наземной мины трое школьников в возрасте 12, 13 и 14 лет погибли, а 10-летний парень получил ранения.