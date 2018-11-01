В комендантский час из ЦУМа оккупированного Донецка вынесли золото на 2 миллиона долларов

Из ЦУМа пропало 10 кг золота и бриллианты.

В оккупированном боевиками Донецке ограблен Центральный универмаг.

Сумма похищенных ювелирных изделий из Центрального универмага оккупированного Донецка составляет около 120 миллионов рублей (более 1,8 млн долларов США). Об этом сообщает фейковое "МВД ДНР", действующее на подконтрольной боевикам части Донецкой области, передает Остров.

"В "Центральном универсальном магазине" неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

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В настоящее время составляются каталоги похищенного имущества.

Ранее сепаратистские СМИ сообщали, что 31 октября в здании ЦУМа обнаружили крупную кражу. Воры обобрали два отдела с ювелирными украшениями: забрали 10 кг золота и бриллианты. Изначально общая сумма ущерба оценивалась в более 30 миллионов рублей. По данным местной "полиции", провода от видеокамер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Предположительно, грабители спрятались в здании перед закрытием.

Люди с иронией комментируют случившееся в соцсетях. Они не сомневаются в том, что ограбление – дело рук боевиков, поскольку произошло в комендантский час, когда обычным гражданам выходить на улицу запрещено под страхом ареста. При этом местные жители не исключают, что боевики и в действиях обычных грабителей увидят «украинский след».