В момент убийства Захарченко наблюдатели ОБСЕ находились рядом с местом взрыва

Сотрудники СММ слышали взрыв в кафе "Сепар" с места своего базирования, расположенного менее чем в 200 метрах от места происшествия.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что в момент убийства главаря контролируемых Россией боевиков в Донецкой области Александра Захарченко наблюдатели ОБСЕ находились в 200 метрах от места взрыва в центре Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

Читайте такжеОкружение Захарченко сбежало из "ДНР"

"В прошлую пятницу в Донецке прогремел взрыв. Сотрудники миссии слышали этот взрыв с места своего базирования, расположенного менее чем в 200 метрах от места происшествия. В результате этого взрыва погибли Александр Захарченко и еще один человек. Кроме того, по меньшей мере 9 человек получили ранения. Сотрудники миссии не пострадали", - отметил Хуг.

"В течение нескольких следующих дней СММ наблюдала спокойную ситуацию в центре Донецка", - сказал Хуг.

По его словам, в последнее время в целом ситуация вдоль линии соприкосновения улучшилась, но "остается чрезвычайно изменчивой".

"После инцидента, произошедшего в минувшую пятницу в Донецке, блокпосты Вооруженных формирований вблизи Горловки, Александровки, Еленовки и Верхнешироковского в неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой области были временно закрыты. Они возобновили свою работу 1 сентября во второй половине дня", - сказал Хуг.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с разделом бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастность к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и стала мешать.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа заявил, что специалисты российской спецслужбы помогают в «ДНР» расследовать убийство Захарченко.

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что «церемонию прощания» с убитым главарем «ДНР» Захарченко в оккупированном Донецке охраняла сотня боевиков.

При этом в Кремле отказались комментировать, на каких правовых основаниях ФСБ России проводит расследование убийства Захарченко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН будет обсуждаться вопрос отправки Россией следователей на Донбасс.