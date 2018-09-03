В сети появились кадры с кладбища, где похоронили Захарченко (фото, видео)

Гроб с телом Захарченко открыли лишь перед самой церемонией погребения.

В сети появились кадры с кладбища "Донецкое море", где похоронили главаря "ДНР" Александра Захарченко.

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На видео и фото видно, что землю на кладбище покрыли искусственным газоном и еловыми ветками.

Гроб с телом Захарченко открыли лишь перед самой церемонией погребения. Могила террориста расположена между его ближайшими подельниками "Гиви" и "Моторолой".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Его похоронили 2 сентября.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.