В Украине испытали новую крылатую ракету (фото)

17:18, 17 августа 2018
Война
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В Одесской области прошли испытания новой украинской крылатой ракеты, которая способна поражать цель на расстоянии до 300 километров.

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"Ракеты этого класса - это мощное высокоточное оружие, способное уничтожать любые морские и наземные цели на расстоянии до 300 км", - написал секретарь СНБО Александр Турчинов в Twitter и опубликовал фото.

Напомним, 14 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что новые украинские ракетные комплексы по своим боевым возможностям лучшие российских аналогов.

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Теги: #ракета#Турчинов