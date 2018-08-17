В Украине испытали новую крылатую ракету (фото)

Состоялся очередной этап успешных испытаний украинской крылатой ракеты.

В Одесской области прошли испытания новой украинской крылатой ракеты, которая способна поражать цель на расстоянии до 300 километров.

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"Ракеты этого класса - это мощное высокоточное оружие, способное уничтожать любые морские и наземные цели на расстоянии до 300 км", - написал секретарь СНБО Александр Турчинов в Twitter и опубликовал фото.

Напомним, 14 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что новые украинские ракетные комплексы по своим боевым возможностям лучшие российских аналогов.