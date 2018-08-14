Втихаря отсидеться дома не удалось: в Славянске задержали семью "ополченцев" (видео)

С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, испугавшись уголовной ответственности участники «семейного подряда ополченцев», закончили карьеру боевиков и решили втихаря отсидеться дома.

Военные контрразведчики СБУ из состава Объединенных сил разоблачили и задержали «семейный подряд» «ополченцев «ДНР».

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в августе 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с сотрудниками Славянского отдела Национальной полиции Украины разоблачили и задержали семью участников незаконных вооруженных формирований «ДНР», которые скрывались от правосудия.

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Силовики установили, что жители Славянска - сын и мать в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды добровольно присоединились к бандформированиям «ополчения Новороссии» и под руководством боевика по имени Александр, в числе вооруженных лиц, несли службу на блокпосту в Славянске и осуществляли фильтрационные мероприятия.

«С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, испугавшись уголовной ответственности, участники «семейного подряда ополченцев» закончили карьеру боевиков и решили втихаря отсидеться дома. По материалам военной контрразведки СБУ в отношении указанных граждан Украины открыто уголовное производство и 10 августа текущего года объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Сейчас задержанные сотрудничают со следствием», – сообщили в штабе ООС.