В оккупированном Донецке рубль обвалился сильнее, чем в РФ
13:51, 14 августа 2018Война
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По состоянию на сегодня в Донецке доллар продается по 70 рублей, в РФ - по 68.
Иллюстрация REUTERS
В оккупированном Донецке курс рубля упал еще ниже, чем в Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют данные на сайте так называемого Центрального республиканского Банка.
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Так, по состоянию на сегодня в оккупированном Донецке доллар продается по 70 рублей, покупается - по 65. Евро в городе продают по 79 рублей, а покупают - по 75.
Для сравнения, в Москве сегодня доллар продается в среднем по 68,22 рублей, а покупается по чуть более 65 рублей, передает "Лига.Новости".
Как сообщал УНИАН, рубль начал падать начиная с 8 августа на фоне сообщений о новых санкциях США. Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.
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