На Донбассе появились подразделения по борьбе с бронеобъектами боевиков
14:35, 23 июля 2018Война
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В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи.
В зоне ООС создали подразделения по борьбе с бронеоб'єктами боевиков / фото УНИАН
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе созданы подразделения по борьбе с укреплениями и бронеобъектами пророссийских боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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"По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага. В конце июня с личным составом проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости. В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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