Вблизи линии разграничения зафиксировали четыре пролета вражеских беспилотников

Один из БПЛА был российского производства.

Украинские военные вчера вблизи линии разграничения на Донбассе зафиксировали четыре пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Об этом представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук сообщил на брифинге.

«Для ведения разведки наших позиций противник не оставляет попыток использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Один из них удалось идентифицировать как «Элерон» российского производства», - сказал Бондарчук.

При этом он отметил, что с целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал УНИАН, 30 июня на Донбассе российско-оккупационные войска 26 раз прицельно обстреляли позиции Объединенных сил, одного украинского бойца ранены.