Боевики накрыли позиции украинских военных огнем из минометов: двое наших бойцов погибли

Противник активизировался на на Горловском и Мариупольском направлениях, отметили в штабе.

В течение дня боевики совершили семь прицельных обстрелов с применением минометов и танков, двое украинских военных погибли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«На Луганском направлении противник с позиции в населенном пункте Голубовское вел огонь из танка по защитниках Новотошковское. Данный факт должным образом задокументировано и передано в международные организации», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, горячее всего в течение дня было в районе населенного пункта Южное на Горловском направлении.

«Враг цинично и подло в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Бой продолжался около получаса», - отметили в пресс-центре.

Согласно информации, в ходе боя командир взвода увидел, что тяжело ранен боец. Командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Коварным выстрелом снайпера командир взвода был смертельно ранен. Впоследствии от полученных тяжелых ранений скончался и боец резервной группы.

Оставалась напряженная ситуация на Мариупольском направлении.

«Противник продолжает вести огонь по нашим позициям с применением оружия запрещенного Минскими договоренностями. Так под огнем минометов оказались защитники Гнутово», - добавили в штабе.

Согласно предварительным данным разведки, в районе Южного враг понес потери: пять боевиков убиты и восемь ранены.