В ОБСЕ подтвердили новые данные о жертвах среди гражданских на Донбассе за май

11 погибших и 32 раненых - в миссии заявляют, что это еще не окончательные данные.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели подтверждают увеличение числа жертв среди гражданского населения в результате боевых действий на Донбассе в мае, количество которых теперь составляет 11 погибших и 32 раненых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге во время видеовключения с востока Украины.

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"В условиях нестабильной ситуации по безопасности гражданское население страдает во многих отношениях. В результате ухудшения ситуации по безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения - 11 погибших и 32 раненых", - подчеркнул Хуг.

"Мы проверяем информацию о других жертвах, поэтому ожидается, что их количество возрастет", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Хуг заявил, что в мае этого года миссия подтвердила 10 погибших и 25 раненых среди гражданского населения на востоке Украины.