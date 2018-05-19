Россия продолжает обеспечивать боеприпасами свои войска на Донбассе - разведка

По данным украинской разведки, во временно оккупированный Иловайск завезли очередную партию снарядов к РСЗО "Град".

Россия продолжает обеспечивать боеприпасами свои войска на Донбассе.

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Об этом говорится в текстовой версии брифинга пресс-секретаря Министерства обороны Украины Максима Прауты, обнародованной на сайте Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированной территории продолжается всестороннее обеспечение оккупационных войск с территории РФ и пополняются расходы боеприпасов в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, а также создание запасов боеприпасов на складах.

"В н.п. Иловайск вагонами ОАО "Российские железные дороги" перемещена очередная партия боеприпасов, в т.ч. 122-мм реактивные снаряды к РСЗО «Град», 122-мм артиллерийские снаряды, патроны к стрелковому оружию и зенитным установкам", - говорится в сообщении.