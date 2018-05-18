Нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе - Меркель

По словам канцлера, «к сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН – нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия».

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть Минских соглашений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Сочи.

«К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН – нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия», - сказала Меркель.

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Она подчеркнула, что главы МИД должны дальше работать, и это будет большим успехом для стабилизации ситуации на Донбассе, «чтобы проводились политические шаги по реализации Минска-2».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра операции Объединенных сил, сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-миллиметровых орудий по Троицкому. Было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

Погибли 13-летний мальчик и его отец, тяжело ранена мать, получил ранения старший брат.