Нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе - Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть Минских соглашений.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Сочи.
«К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН – нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия», - сказала Меркель.
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Она подчеркнула, что главы МИД должны дальше работать, и это будет большим успехом для стабилизации ситуации на Донбассе, «чтобы проводились политические шаги по реализации Минска-2».
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра операции Объединенных сил, сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-миллиметровых орудий по Троицкому. Было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.
Погибли 13-летний мальчик и его отец, тяжело ранена мать, получил ранения старший брат.