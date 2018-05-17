В МВД начали кампанию по подготовке мероприятий к деоккупации Донбасса

В реализации этого плана украинской стороне может помочь опыт различных стран мира, в частности Хорватии, отмечает госсекретарь МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай на встрече с первым заместителем начальника Национальной полиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Томиславом Видошевичем, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

В частности, Тахтай отметил, что Аваков уже начал подготовку мероприятий к деоккупации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В реализации этого плана украинской стороне может помочь опыт различных стран мира, в частности Хорватии.

«Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, - «победа маленькими шагами». По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно», - отметил государственный секретарь МВД.

По его словам, сейчас ведомство переходит к практической плоскости реализации плана. При этом на нынешнем этапе важно получать информацию и иметь поддержку международных партнеров.

Тахтай добавил, что в реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД. Однако основной блок работы будет возложена именно на Национальную полицию.

Посол Хорватии в Украине отметил, что в этом процессе важную роль должно играть сотрудничество с населением.

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«Очень важным фактором является установление доверия людей. По нашему опыту самое большое доверие должно быть к полиции. Именно в полиции люди видели гарантию стабильности и безопасности. Что касается нас - мы полностью открыты к сотрудничеству в процессе мирной реинтеграции Донбасса», - сказал Видошевич.

В свою очередь, Аброськин сообщил, что Нацполиция уже начала подготовку к выполнению плана МВД по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.

«Мы готовы работать над реализацией этого плана и рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Работать будет каждое подразделение. На временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут нашего возвращения и нуждаются в защите», - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) глава МВД Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов развития сценария на востоке Украины.

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«Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту», - подчеркнул министр.