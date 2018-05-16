На Донбассе от пули снайпера погиб воевавший в Песках украинский доброволец (фото)

Сергей Гундер год участвовал в боях в Песках, получил тяжелое ранение в руку во время разведки.

В среду, 16 мая, в зоне Операции объединенных сил, от пули снайпера, попавшей в сердце, погиб 41-летний Сергей Гундер (позывной "Татарин"), житель Ивано-Франковска, военнослужащий 9-й роты 93-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

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Сергей Гундер родился в Харькове, последние 10 лет жил в Ивано-Франковске. На фронт ушел добровольцем, с января 2015 служил в 93-й ОМБр, год участвовал в боях в Песках, 25.12.2015-го получил тяжелое ранение в руку во время разведки, получил инвалидность II группы. После демобилизации подписал контракт. Также был активным участником волонтерской организации "Галицкие львы".

У него остались мать в Харькове, жена и дочь в Драгомирчанах, и двое детей от первого брака в Надвирной.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения.