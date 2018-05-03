Игра в наперстки: незаконный постоянный временный бессрочный военный сбор

Президент Петр Порошенко после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса 30 апреля подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил. Сразу же в соцсетях, транспорте и кухнях украинцы стали активно обсуждать – что будет с военным сбором, внедренным на время проведения АТО, если сама АТО фактически прекращается?

Как выяснилось, военный сбор, исходя из нормативной базы, на основании которой он взимается, вообще не имеет никакого отношения ни к АТО, ни к ООС. Разве что название «тематическое».

Напомним, этот сбор был введен 3 августа 2014 года в размере 1,5% с доходов физических лиц как временный – для повышения обороноспособности армии ввиду агрессии России, на что средств у государства на тот момент не хватало. Действовать он должен был до конца года. Но в январе 2015-го народные депутаты продлили военный сбор до вступления в силу решения о завершении реформы Вооруженных сил Украины. Зная, как у нас активно реализуются реформы, следует отметить, что сбор этим депутатским финтом фактически был сделан бессрочным. Кроме того, тогда же линейку его взимания увеличили. Если изначально он уплачивался исключительно с трудовых доходов, то теперь им облагаются все доходы физических лиц, в том числе от аренды имущества, сделок, ценных бумаг и так далее.

Цифры впечатляют: в 2014 году украинцы в поддержку армии уплатили военного сбора 2,5 миллиарда гривен, в 2015 – 9 миллиардов, в 2016 – 11,4 миллиарда, в 2017 – рекордные 15 миллиардов. За эти средства действительно можно значительно улучшить техническое состояние наших военных частей – купить примерно сто боевых танков «Оплот», или более 460 американских комплексов Javelin, или же, наконец, привести в порядок полигоны, о состоянии которых очень красочно этой весной рассказывали военные.

Конечно, на росте военного сбора сказалось и повышение минимальных зарплат, но по факту это означает только одно – чем больше получаешь, тем больше давит на тебя фискальная нагрузка. Она уже составляет пятую часть доходов украинцев. И налоги у нас власти периодически якобы снижают, а на деле – придумывая нечто вроде военного сбора – отыгрывают «снижение» обратно (если не залазят в карман еще больше, чем до очередного «снижения налоговой нагрузки»).

Еще очень важный момент, который в его нормативную базу заложили архитекторы этого, поистине мошеннического, «налога» – военный сбор не является целевым, он не идет в какой-то отдельный фонд, условно, «на армию», а поступает непосредственно в госбюджет, то есть, - в общий котел. И как уже потом распределяются деньги – большой вопрос. В 2017 году ряд народных депутатов разработали законопроект, призванный обеспечить направление сбора в специальный фонд, а потоки средств из этого фонда направить исключительно на финансирование армии. Но у парламентариев до документа руки так и не дошли.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает контроль военного сбора неоднозначным, а сам налог, вероятнее всего, бессрочным: «Военный сбор – дополнительный налог на доходы граждан. Сложно сказать, почему его ввели, можно было просто налог с доходов увеличить. Но депутаты проголосовали за его якобы временное введение путем внесения изменений в Налоговый кодекс. А по факту срок его действия не указывается. Просто, ввиду больших нужд государства, он взымается с наших доходов, причем с большой линейки доходов, практически всех».

«Перспективы его отмены я пока не вижу. На данный момент считается, что эти деньги – целевые. Но вызывает вопросы контроль направлений этих денег. Изначально идея была выделить военный сбор в отдельный поток. Но сейчас эти средства идут на счет казначейства – в госбюджет. То есть, в общий котел. Хотя контролировать эти деньги в теории возможно, но очень сложно», - подчеркнула Томашевская.

Эксперт гражданской инициативы «Реанимационный Пакет Реформ» Илья Несходовский считает, что введение военного сбора было неправомерным и на сегодня его вообще нужно отменить.

«Введение военного сбора было неправомерным, так как в Украине запрещено вносить изменения в законодательство за шесть месяцев до начала налогового периода, а сбор был введен в середине года. Но если рассматривать его по сути, то он не имеет целевого назначения. То есть, эти средства не идут в специальный фонд, к примеру, на оборону и обеспечение нужд армии. Данный налог идет исключительно в госбюджет, а потом средства распределяются на различные цели, в том числе могут идти на здравоохранение, образование, или на содержание аппарата Верховной Рады, на содержание чего только угодно. Как следствие – военный сбор нужно рассматривать исключительно в контексте его фискальной функции. А она, на данный момент, - увеличение налога с доходов физических лиц. На момент его введения налог был 15%, потом стал 18% плюс еще 1,5% военного сбора. Таким образом, сейчас ставка налога с доходов физлиц составляет 19,5%. Это абсолютно нецелесообразно – мы облагаем налогом практически все доходы граждан – они демонстрируют их большими, а на самом деле пятая их часть изымается. Налог нецелесообразен не с точки зрения – закончилась или нет АТО – а потому, что его введение не оправдано», - отметил Несходовский.

По его словам, военный сбор – исключительно фискальный вопрос, его нужно отменять и снизить таким образом нагрузку на заработную плату. Кроме того, существуют дополнительные госрасходы на администрирование сбора, на его учет. И это – немалые деньги.

«Украина находится по показателю налоговой нагрузки на доходы как раз в середине показателей стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Но вопрос в том, может ли наша страна себе это позволить. Нам нужно усиленно развивать внутренний спрос, поэтому необходимо снижать нагрузку на заработную плату. А не наоборот», - сказал эксперт.

Он считает, что выводить военный сбор в отдельный фонд было целесообразно сразу во время его введения. Сейчас же в этом нет смысла.

«Власть заявила, что на армию будут направляться 5% ВВП, но на данный момент ситуация размыта. Дело в том, что в 5% ВВП входит и армия, и МВД. Причем в нужды МВД входят не только затраты на Нацгвардию, которая действует в горячих точках, но и на полицию в целом. Государство должно честно сказать, сколько денег идет конкретно на армию. А пока оно обманывает народ, ведет себя не корректно», - подытожил эксперт.

Безусловно, модернизация технического состояния и повышение обороноспособности армии в условиях российской агрессии является на сегодня одной из самых главных задач Украины. И все это требует огромных денег. Украинцы это прекрасно понимают и четыре года безропотно уплачивают военный сбор. Общая сумма собранного под красивым и патриотичным названием налога уже подбирается к 40 миллиардам гривен, и люди вправе знать, используются ли эти средства по их прямому назначению. Но, к сожалению, пока это право властью не обеспечено, а сам по себе «военный сбор» - в сущности, способ подлатать дыры в госбюджете за счет небогатых жителей бедной страны, пока властьимущие даже не пытаются умерить свои аппетиты, разворовывая последние крохи в госкомпаниях и оформляя разного рода льготы, «роттердамы+» и даже прямые дотации для своих бизнесов.

Нана Черная