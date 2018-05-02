На Донбассе после обстрела боевиков пропал военный

Ситуация в районе проведения ООС остается напряженной.

Сегодня в районе населенного пункта Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков выявлено отсутствие военнослужащего Объединенных сил.

Как сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, по состоянию на 17.00 ситуация в районе проведения ООС остается напряженной.

Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить подразделения ООС с занятых позиций.

"Враг 17 раз применил запрещенное оружие. Задействованные подразделения боем дают адекватный ответ. Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность", - говорится в сообщении.

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В ООС сообщили, что в 15.45 в районе населенного пункта Широкино, недалеко Мариуполя, после завершения обстрела противником из артиллерии выявлено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. "Командованием принимаются меры по его розыску", - добавили в ООС.

Сообщается также, что погибших и раненых во время ведения боевых действий по состоянию на 17.00 нет. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что 1 мая в районе проведения Операции Объединенных сил под Авдеевкой на Донбассе погиб 19-летний украинский боец.