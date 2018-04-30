Порошенко подвел итоги АТО на Донбассе

По словам Порошенко, Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат АТО в свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру тезисы, что в Украине состоялся «государственный переворот», и дал возможность провести свободные выборы.

Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств.

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По его словам, введение АТО в 2014 году позволило в короткие сроки привести в соответствующее боевое состояние все имеющиеся на то время возможности сектора обороны и безопасности Украины.

«Формат АТО в свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру тезисы, что в Украине состоялся «государственный переворот». С первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, которые проходили в условиях агрессии РФ», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что «за 4 года, благодаря общенациональной солидарности, мужеству и патриотизму всего украинского народа, Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи».

Ранее 30 апреля Порошенко заявил о смене формата АТО на операцию Объединенных сил на Донбассе.