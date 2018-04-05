Война на Донбассе не оставила в некогда элитных Песках ни одного уцелевшего дома (видео)

Уже дважды после крупных религиозных праздников вояки так называемой “ДНР" наведывались в Пески без оружия - после алкогольного опьянения на "отходняках".

Элитный поселок, которого больше нет. Украинские бойцы держат оборону в знаменитых Песках за последними уцелевшими стенами, но убеждают, оттуда они не отступят.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Элитный поселок Пески в Донецкой области разрушен войной дотла. Там не осталось ни одной целой крыши или стены. Шикарные коттеджи донецкой элиты ныне пустуют. Военные показывают имение, в котором, по словам местных, до войны любил отдыхать сам Виктор Янукович.

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От очевидно деревянного дома остались лишь болты, была соляная комната и бассейн. Частично уцелела лишь дорога гранитная брусчатка и беседка на берегу пруда.

Этот райский уголок боевики методично уничтожали три года. Украинские бойцы обосновались уже в последних уцелевших подвалах.

Вражеских танков здесь не боятся – боевики знают, что “украм" есть чем их встретить. А вот гости могут прийти. Уже дважды после крупных религиозных праздников вояки так называемой “ДНР" наведывались сюда без оружия.

“Они просто пошли по дороге. После алкогольного опьянения, так уже на "отходняках", тяжело им было", - рассказывает военнослужащий ВСУ.

Если и после Пасхи будет трудно, бойцы первой роты обещают снова их радушно встретить. И даже под ручки провести в тыл, где никто не стреляет.