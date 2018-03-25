В зоне АТО погиб один украинский военный - штаб

Сегодняшний день в зоне АТО не прошел без потерь.

С начала суток зафиксировано 19 обстрелов позиций сил АТО на Донецком направлении, один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00 25 марта. Подробности смерти военного не сообщаются.

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«В частности, из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял позиции Вооруженных сил Украины в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по оборонцях Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкиного, а крупнокалиберные пулеметы по украинским укреплениях в районе Верхнеторецкого», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки. «На Луганском направлении сохранялась тишина», - добавили в пресс-центре.