В штабе сообщают об обострении ситуации на Донбассе

Боевики существенно увеличили количество обстрелов оборонительных позиций военнослужащих ВСУ.

Штаб антитеррористической операции сообщает об обострении ситуации на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по сравнению с последними днями.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«На линии разграничения зафиксировано обострение ситуации по сравнению с последними днями. Боевики российско-оккупационных войск существенно увеличили количество обстрелов оборонительных позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины», - сказал он.

Спикер напомнил, что за прошедшие сутки боевики совершили 13 прицельных обстрелов, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По его словам, в результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не был ранен и не получил травмы.

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«Однако 24 марта в одной из бригад, выполняющих задания на линии боевого соприкосновения, в результате неосторожного обращения с боеприпасами один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще одного раненого доставили в лечебное учреждение», - добавил Праута.

По его словам, воин получил необходимую медицинскую помощь, но его состояние тяжелое.

«Идет выяснение обстоятельств инцидента», - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников в зоне проведения антитеррористической операции. Боевики вели огонь на Донецком направлении по украинским укреплениям в районе Каменки, Лебединского, Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенных пунктов Троицкое и Счастье.