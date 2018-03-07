Постановочное шоу РФ - "нарушение перемирия" на Донбассе

При освещении российскими журналистами любых вопросов и событий, связанных с Украиной, всегда присутствуют элементы пропаганды. У российских пропагандистов есть несколько подходов к подаче событий в Украине. В одном случае после происшествия на место приезжает бригада и «дооформляет» все, как им нужно. В другом случае российские журналисты готовятся заранее к некоторым происшествиям. Вспомните хотя бы сбитый малазийский «Боинг», когда российские журналисты вдруг оказались как раз в том районе, где применялся «Бук», и, когда Гиркин заявил, что они сбили очередной самолет, российские журналисты появились первыми на месте происшествия и начали снимать. Но потом, когда разобрались, что это был гражданский самолет, а не военный, стали стирать видео, часть которого уже было дано в эфир, и пытаться объяснить случившееся так, как это было выгодно российской пропаганде.

Недавний случай с российским депутатом Журавлевым, который поехал на Донбасс и якобы попал под минометный обстрел, причем как раз в первый день перемирия, которое было объявлено с полуночи 5 марта — это такой же срежиссированный сюжет. Теперь российские СМИ наперебой будут рассказывать, что режим тишины нарушили украинские военнослужащие. Обстрелы по местным жителям им показывать уже неинтересно — это бывает часто-густо, это уже приелось российскому зрителю и выглядит неэффектно. Поэтому пошли на то, чтобы задействовать целого депутата. Всю эту историю правильным образом срежиссировали, сняли и показали. Не более того.

Недавний случай с российским депутатом Журавлевым, который поехал на Донбасс и якобы попал под минометный обстрел, причем как раз в первый день перемирия, которое было объявлено с полуночи 5 марта — это такой же срежиссированный сюжет

К сожалению, мы вынуждены анализировать и объяснять подобные ситуации, показывая, что это — лишь элементы российской пропаганды. За правду нужно бороться, потому что у россиян очень мощные средства дезинформации, большая пропагандистская машина, в работу которой вкладываются большие деньги.

Так что история с Журавлевым — это чисто постановочное шоу, приуроченное к первому дню перемирия, а точнее — приуроченное к срыву этого перемирия. Ведь, на самом деле, обстрелы украинских позиций начались почти сразу же, спустя всего пару часов после его объявления.

Так что история с Журавлевым — это чисто постановочное шоу, приуроченное к первому дню перемирия, а точнее — приуроченное к срыву этого перемирия

Все это говорит о том, что Путин не принял принципиального решения о прекращении огня на Донбассе. О перемирии договорилась лишь Трехсторонняя контактная группа, а это — самый низкий уровень в этой «этажерке» переговорщиков: «нормандский формат» — это верхний «этаж», над этим прямые переговоры между американцами и россиянами по схеме «Волкер — Сурков», а ТКГ — самый низкий уровень. В России, если Москва хоть в чем-то идет навстречу Украине, такие шаги расцениваются как слабость. А перед президентскими выборами для Путина это недопустимо.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины