Миссия ОБСЕ заметила возле оккупированной Амбросиевки "Груз-200"

Груз-200 (двухсотый) - условное обозначение в армии при перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что возле оккупированной Амбросиевки в Донецкой области заметили небольшой фургон с надписью на русском языке "Груз-200".

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Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 27 февраля по 19:30 28 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"Неподалеку от Амбросиевки (неконтролируемая правительством Украины, в 56 км к юго-востоку от Донецка) Специальная мониторинговая миссия видела белый небольшой фургон с номерными знаками "ДНР", в котором за лобовым стеклом отражалась табличка "Груз 200" на русском языке, который двигался в сторону юго-востока по дороге T0507", - говорится в отчете.

*** Груз-200 (двухсотый) - условное обозначение в армии при перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения.