В Украине прошли испытания ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна-П" (фоторепортаж)
13:01, 28 февраля 2018Война
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Прошли испытания очередной партии "Корсара" и "Стугны-П".
Опубликованы новые фотографии испытаний противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар".
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"КБ "ЛУЧ" подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика", - говорится в сообщении бюро в Facebook.
Как сообщал УНИАН, на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". Они проходили в интересах Вооруженных сил Украины.
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