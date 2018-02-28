В Украине прошли испытания ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна-П" (фоторепортаж)

Прошли испытания очередной партии "Корсара" и "Стугны-П".

Опубликованы новые фотографии испытаний противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар".

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"КБ "ЛУЧ" подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика", - говорится в сообщении бюро в Facebook.

Как сообщал УНИАН, на одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". Они проходили в интересах Вооруженных сил Украины.