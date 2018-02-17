Порошенко и генсек ООН обсудили развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой обсуждались перспективы развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Читайте такжеМосква и Вашингтон примут решение о миротворцах на Донбассе после выборов в РФ - StratforКак передает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась в ходе рабочего визита Порошенко в Германию, в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва имеет шанс проявить способность к компромиссу и согласиться на развертывание миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемую часть российско-украинской государственной границы.