Зимняя магия Загреба

Зимой все мы любим проводить холодные дни в тепле своего дома, укрывшись одеялом и с чашечкой горячего какао. Но вместе с тем, ведомые естественной и непреодолимой потребностью, мы любим прогуляться по городу, наслаждаясь зимней атмосферой улиц и площадей. Что и делают жители Загреба, где тысячи огней и красочные декорации под соответствующее музыкальное сопровождение поднимают настроение и прогоняют все негативные мысли, причем не только в праздничные дни. Мы расскажем вам подробнее о зимней магии столицы Хорватии.

Благодаря концертам, художественным инсталляциям и другим различным мероприятиям на открытом воздухе в рождественский период в Загребе длинные зимние месяцы проходят намного приятнее. Кроме того, есть еще и живописные уличные киоски с горячим чаем, ароматным глинтвейном и ракией, жареными каштанами и колбасками, чтобы согреться.

Для более серьезного застолья сезонное меню нас балует домашними блюдами, такими как фасоль с кислой капустой и репой, кровяные колбаски и свиная рулька с варено-жареным картофелем, голубцы из кислой капусты, штрудли, вареники и «кайзершмаррн». На все вопросы Вам ответит «Португизац», молодое вино из Плешивичких виноградников и верный спутник зимних блюд, а также ассортимент сезонного пива из малых пивоварен Загреба, который каждый год становится все более разнообразным.

Идеальный план для зимней прогулки зависит от сиюминутного настроения и интересов, а подходящие варианты найдутся для всех. Илица и Нижний город предлагают самую оживленную и активную часть программы, сюда приходят, чтобы пообщаться, развлечься и сделать покупки. Зриневац и другие парковые зоны Нижнего города элегантно освещены и соблазнительно романтичны, а для особенных впечатлений можно заказать прогулку в старинном экипаже.

Обычно более спокойный Верхний город в это время года приобретает особое сияние и привлекает любителей неспешных прогулок в мистической атмосфере былых времен. Вид, открывающийся с Штроссмайеровой улицы на сверкающий сумеречный Загреб, похож на красивую зимнюю открытку. До идеала не хватает нескольких белых снежинок в воздухе. И даже если город не покрыт снежным одеялом, то рядом всегда есть гора Медведница, чья белоснежная вершина приглашает любителей настоящих зимних забав на свежем воздухе.

Поросшие лесом склоны Медведницы полны укромных и уединенных мест, где посетители могут близко соприкоснуться с природой. Популярная зона отдыха Цмрок – самая известная санная трасса в Загребе, на этом горном склоне когда-то обучали кататься на горных лыжах. Сейчас лыжники отправляются на вершину Медведницы, где находится современный горнолыжный курорт с трассами протяженностью около четырех километров, а особенным развлечением является ночное катание.

Немногие столицы могут похвастаться наличием рядом горнолыжного курорта, на котором тренировались олимпийские чемпионы и проходила одна из самых популярных гонок Кубка мира по горным лыжам. Горные маршруты полны туристами и зимой, а горные домики с традиционной кухней – любимое место отдыха в конце каждого маршрута.

Зимнее путешествие в Загреб может начаться с идиллической прогулки по заснеженным лесным тропинкам в горах, а закончиться незабываемым времяпрепровождением в сверкающем центре города. При таком диапазоне возможностей самое холодное время года легко может стать временем самых теплых впечатлений.

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