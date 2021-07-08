Путешествие со вкусом. Самые интересные и необычные гастротуры Украины

Несколько дней из запланированного отпуска или просто выходной можно провести с особым вкусом – выбраться за пределы мегаполиса или курорта на дегустацию. Северное вино и южные лягушки, бограч из улиток и уха из печени скатов, сыр из молока буйволов и вино из китайского финика, лавандовое мороженое и черные "тубы смерти" - лишь малая доля того, что можно попробовать в гастрономических турах по Украине.

"Это странное вкусовое сочетание, но забыть его невозможно"

Одесса всегда славилась своими виноградниками, но обширная программа экскурсий и путешествий для ценителей вина появилась здесь сравнительно недавно.

"Можно вино пробовать в Одессе, есть несколько дегустационных залов и на винных заводах, и в ресторанах. А можно проехать небольшим кольцом, с несколькими дегустациями в непосредственной близости от Одессы. До ближайшей винодельни - 15-20 км, но вы приезжаете к виноградникам, вам несут вино действительно из подвала, подворья, где оно делается, вы общаетесь непосредственно с хозяином… И есть вариант "большой дуги", когда вы выезжаете на юг области, в Бессарабию, в районы, которые традиционно славились виноградом: от Белгород-Днестровского к Килие, Болграду, Измаилу", - рассказывает краевед, создатель экскурсионного агентства "Тудой-Сюдой" Александр Бабич.

Он говорит, что в программе дня - две дегустации и посещение гастрономических точек, например, сырного производства, сыровяленого производства.

"Есть такой бренд "Балканская ястия". Это домашнее хозяйство, семейный бизнес, который делает великолепные сыровяленые продукты по традиционным балканским рецептам. Они сами - этнические болгары. Там умеют и подать, и рассказать, и показать производство", - рассказывает Александр Бабич.

По его словам, местный колорит делает особенной даже стандартную дегустацию вина.

"В Бессарабии я попробовал отличное каберне, к которому подавались мед и порезанная кубиками, кисличная совершено, необыкновенная брынза. Обмакиваете кубик в мед, запиваете хорошим красным вином - идеально. Это странное вкусовое сочетание, но забыть его невозможно", - делится впечатлениями краевед.

"Terra Incognita для украинского туриста"

По словам гидов, Бессарабия это такая Terra Incognita для украинского туриста. В степи расположены села, где живут этнические болгары, молдаване, гагаузы. Соответственно, кухня отличается, но везде вам будут подавать блюда с пылу, с жару и по бабушкиным рецептам.

"Я помню мы приехали в Орловку, кормили в кафе при местном клубе молдавским меню. Я никогда ничего подобного не ел. Я не очень люблю голубцы, но в первый раз я просил добавку, причем два раза", - рассказывает Александр Бабич.

Тревел-блогер Евгений Панюта отмечает, что из всех обедов в Одесской области ему больше всего запомнилась уха в Вилково. "Когда говорят об этом блюде, представляют супчик, в котором плавает картошечка, рыбка. Нам подали бульон в чашках, чесночную заправку и отдельно большие куски рыбы", - описывает блогер. Все дело в том, что в каждой семье на Юге будет свой рецепт ухи, и, в зависимости от сезона и улова, даже он будет меняться. Но Дунай – экзотика и для одесситов.

"На Дунае - другой рыбный ряд, и, уж простите, но там втихаря вам краснокнижную осетрину могут подать. Там я пробовал неописуемо вкусные блюда. Караси в томатном соусе были чем-то особенным. Но там вкусная не только рыба. Вы попробуете неописуемые виды мамалыги, там совсем другая брынза - овечья, козья, миксы", - рассказывает Александр Бабич.

Подозреваем, что мамалыгой и ухой наших туристов с сдесского пляжа вытащить тяжело. Но, вот, устричные, улиточные, лягушачьи фермы – становятся довольно популярными.

"Представьте, вы сели в ресторане, заложили накрахмаленную салфеткочку за воротник и скребете вилочкой по тарелочке. Это, простите, обыденно. Другое дело, если вы с детьми приехали на улиточную ферму. Вы все посмотрели, что-то руками потрогали, где-то ногами походили, а уже после этого вам подали блюдо. И когда все это в степи, и к столу подают свежие овощи прямо с их огорода, да еще и брынзу от соседа, то впечатления – другие, - рассказывает Александр Бабич. - Единственное, что меня всегда смущает… Я, как многодетный отец, понимаю, что мужчины читают это, и думают: "Надо рулить куда-то по степи, и все будут пить там прекрасное мерло или классный одесский черный, а папа - ковырять вилочкой в улитке. И вернется он трезвый и недовольный". Поэтому, когда вы затеваете поездки в ту же самую Бессарабию, планируйте отдых на два дня с ночевкой, скажем, в Измаиле".

И еще один совет – бронировать дегустацию устриц. Этот тур довольно популярен, и следует готовиться к тому, что часть пути к этому деликатесу придется проделать по проселочной дороге.

"Безлимитная дегустация разных сортов арбуза"

Есть, что продегустировать и на Херсонщине.

""Винодельческое хозяйство князя Трубецкого" - одна из самых уникальных локаций, это место, в котором вино производилось без перерыва с момента основания в 1896 году. Винодельня позиционирует себя как самое старое шато в Украине. "Коньячный завод "Таврия"" - это уникальные технологии, он основан швейцарцами. Есть "Курень" - маленькое винное шато, которое родилось уже в независимой Украине, и из хобби превратились в место, которое посещаю туристы. Еще одно место, где поят хорошим вином - "Klara Marsala" в Голой Пристани", – рассказывает Павел Билецкий из турагентства ХерсON.

По его словам, козья ферма в Станиславе - уникальное место, уникальная территория, на которой можно любоваться закатами. Заслуживает внимания мраморная телятина, которую выращивают под Новой Каховкой. И есть целый ряд деликатесов, которые можно попробовать только в этом южном регионе.

"Есть огромные мидийные банки по пути из Скадовска в Джарилгач. Если вы направляетесь туда на ботике или яхте, можно остановиться, наловить мидий и поесть. Уже на самом Джарилгаче кормят ухой из печени ската. На Арабатской стрелке - огромное количество деликатесов, например, журкалка (азовская кефаль). Есть ребята, которые готовят солерос (водяная спаржа). Есть рыба пузанок, которую ловят от лимана до Каховки: все местное население днем с удочками, а вечером жарит улов с картошкой. У нас есть вещи, которые развиваются, как бизнес, есть народные "приколы", которые еще не стали туристическим предложением. Это еще никто массово не продает, но они доступны", - говорит Павел Билецкий.

Но самые известные гастрономические жемчужины Херсонской области - арбуз и дыня.

"В прошлом году мы устраивали тур на баштан с безлимитной дегустацией разных сортов арбуза. Сортов - огромное количество, отличаются вкусом. Киевляне были в восторге. И туристы активно разбирают, как сувенир, бекмес (уваренный до густоты арбузный сок, его называют "арбузный мед", - УНИАН). Он продается в маленьких баночках - много и не съешь. Он сладкий, но хорош и как добавка к мороженому, и как соус к мясу", - рассказывает Павел Билецкий.

"Традиционная грибная кухня с "трубами смерти""

В Закарпатье гастротуризм – одно из важных туристических направлений.

"На данный момент у нас самая большая в Украине плантация лаванды. Там можно попробовать мороженое с лавандой, сироп, леквар (разновидность повидла, "столица" которого - село Ботар, - УНИАН). В Мукачево есть дегустационный зал меда, а недавно в Закарпатье появилась новая ферма по выращиванию съедобных цветов. Их используют и веганы, и для украшения блюд, и как специю. К слову, у нас есть шафрановая плантация, а хорошим сувениром на память об отдыхе может стать такой продукт как "чили с чернобривцами". Еще одна наша фишка - турянский чеснок. Он известен не просто как сырье, продается и маринованный, и вареный, и как песто", - рассказывает фут-блогер, эксперт по гастротуризму Закарпатья Федор Шандор.

Уникальность региона в том, что здесь консервируют не только чеснок, но и традиции.

"У нас есть села, в которых так законсервировались гастрономические традиции, что из Венгрии едут в Украину пробовать венгерскую кухню, поскольку у них традиционные блюда стали европейскими, американизированными. Развивается в Закарпатье словацкая кухня, румынская, немецкая. Кроме этого, есть гуцульская кухня, которая гордится баношем, супами, брынзами. Есть кулинары, которые возрождают лемковскую и бойковскую кухни. В первой много молочных продуктов, вторая базируется на грибах. К слову, у нас сейчас популярна новая "фишка" - экзотические грибы шиитаки. Но можно попробовать и черные лисички, которые еще называют "трубы смерти", - рассказывает Федор Шандор. – Еще одна "фишка" Закарпатья - свои залы с дегустацией мясных продуктов. Прошуто – итальянский деликатес, хамон – испанский, у нас - шовдарь. Раскручиваем неповторимый продукт из региональной породы свиней манагалица".

В Закарпатье поездки на ферму улиток будут окрашены местным колоритом. Во время дегустации вы сможете попробовать бограч из улиток, улитки маринованые или их икру. Но, конечно, когда речь заходит о гастротурах в Закарпатье, то, в первую очередь, вспоминаются вина и сыры. В регионе сто четыре дегустационных зала, около двадцати сыроварен. Причем, закарпатские производители перешли к производству твердых, полутвердых сыров. И несколько недель назад открылась интересная подземная сыроварня в Нижнем селище.

Если переместиться в Карпаты, то там своя особенность – сыроварни на горных полонинах. В них время словно остановилось сто, двести лет назад.

Самая северная в Украине винодельня угощает… медом

Один из гастротуров на Черниговщине ведет к самой северной в Украине винодельне – Vinoman в селе Жавинка. В ней делают вина как из своей лозы, так и из винограда Бессарабии. И становится популярным производство питьевых медов.

"Это не то, что называется медовухой, когда имеется в виду водка, настоянная на меде. Питьевые меды - старый, исторический украинский напиток. По сути, это медовое вино, процесс приготовления похож на виноделие. Мед разбавляют в определенной пропорции водой, добавляют дрожжи, и получается легкий вкусный напиток, который по крепости как сухое вино. Он, как и вино, может быть сухим, полусухим, сладким. Это очень удивительно на вкус - аромат медовый, но в самом напитке почти не ощущается сладость, - рассказывает блогер и журналист Андрей Тычина. – Локация, где можно попробовать питьевой мед - "Бджолярий", в селе Сокиринцы. Также питьевые меды есть в Новгороде Северском".

В регионе есть несколько эко-ферм с "молочкой", но самая интересная - буйволовая ферма в селе Рудня на территории Межреченского регионального ландшафтного парка. Рядом в селе Отрохи выращивают улиток.

Но главный гастрономический символ Черниговщины - нежинский огурец. И его, к слову, не так просто найти и продегустировать. Есть известный консервный завод, но не вся их продукция – тот самый продукт. Огурец должен быть правильно засолен в кадках, но главное – сорт, который растет на грунтах, богатых серебром. Для гурманов вблизи Нежина, в Крутах, есть исследовательская станция "Маяк", где стоит заказать экскурсию. Именно там оберегают и засаливают этот сорт.

Ягодные фермы и дегустация зизифус ююба

Интересно, что в Киевской области виноделие также имеет очень давние традиции, им занимались еще с княжеских времен. Именно о них напоминает название столичного района Виноградарь.

"Рекомендую несколько виноделен в Киевской области. Biologist в Подгорцах - очень современная локация. Не менее высокую оценку заслуживает "Wine Idea" в селе Ясногородка (место известно страусиной фермой). Там, преимущественно, делают вина из привозного бессарабского винограда, но есть собственный виноградник, который возрождают. Еще одна очень маленькая частная винодельня "Cassia wine" находится в селе Мила. Там небольшой подвальчик с очень хорошими винами, недорогими, качественными. Там и душевные экскурсии, и романическая веранда с видом на закат", - рассказывает Андрей Тычина.

Вблизи Киева также есть несколько козьих ферм, на которых производят дегустацию сыров. Самые известные - те у которых дегустации на потоке - "Бабині кози" под Жашковом и сыроварня в районе Богуслава – "Доообра ферма". Как некоторая экзотика - ягодные локации. А, например, в районе Дымера есть клубнично-лавандовая ферма.

Но больше всего Киевщина может удивить и яблоками.

"В Александрии есть секретное место - сад Мур, огражденный трехметровым забором. Там еще со времен Браницких сохранился фруктовый сад. Благодаря местному садоводу Николаю Ильенко он возрожден, превращен в сад-музей, там около 200 сортов только яблок. Это и красивый фигурный сад, и дегустационная площадка. И попробовать там можно не только яблоки, садовод проводит дегустации и своих плодовых вин. А в рецептах у него есть такой плод как зизифус ююба (китайский финик) и еще несколько удивительных растений", - описывает Андрей Тычина.

Отдельная тема – рестораны, которые возрождают старинные рецепты украинской кухни. Зачастую они расположены вблизи достопримечательностей, что дает возможность и послушать историю блюд, и удивить себя новыми гастрономическими впечатлениями. В любом случае однодневное путешествие, выходные, проведенные в интересном и аппетитном месте, - становятся все более и более вкусной идеей.

Влад Абрамов

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