Виноградное Закарпатье: где можно насладиться уникальными винами (18+)

Закарпатье привлекает туристов преимущественно горами, старинными замками и термальными бассейнами. Однако еще одним перспективным направлением можно назвать винный туризм, который здесь является преимущественно семейным бизнесом. УНИАН побывал на трех закарпатских винодельнях – в Холмоке, Мукачево и Берегово – и узнал, как там развивают виноделие и пытаются прививать туристам культуру потребления вина.

Виноделие на Закарпатье – преимущественно семейное дело

Вино "Троянда Закарпаття" в свое время было не менее известным в мире, чем грузинские или венгерские винные напитки. Сорт винограда "Траминер", из которого его изготавливали, щедро рос на солнечных карпатских склонах. Всего же во времена расцвета виноградарства на Закарпатье виноградной лозой было засажено более 14 тысяч гектаров. По крайней мере, такие ориентировочные данные приводит председатель Ассоциации виноградарей, виноделов и дистилляторов Закарпатья Александр Гарновдий.

Впрочем, во времена "сухого" закона в советские времена виноградники нещадно вырубали, солнечные склоны зарастали сорняками, а сама отрасль приходила в упадок. Подвалы же, в которых в лучшие времена хранился этот напиток, засыпали мусором.

В окончательный упадок виноделие пришло во времена независимости Украины, когда дорогостоящие лицензии на продажу вин и бюрократия привели к тому, что о винах самого западного региона Украины знали разве что местные жители.

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Однако на протяжении последних лет в области пытаются возродить виноделие. Преимущественно это делают частные хозяйства, у которых этот бизнес – дело преимущественно одной семьи. Таких сейчас в Закарпатье насчитывают с сотню, однако активных едва наберется 50. По оценкам ассоциации, площади, засаженные виноградом, сейчас держатся в пределах 700 гектаров, и это отнюдь не сравнимо потенциалом прошлых столетий.

"По нашим оценкам, под виноделие могло бы быть использовано на Закарпатье до 12 тысяч гектаров, – добавляет Гарновдий. – Желающих выращивать виноград немало, даже недавно я познакомился с двумя молодыми виноделами в возрасте до 30 лет, у которых едва 10-15 соток виноградников, но которые аж горят желанием изучать дело".

А изучать на самом деле есть что, ведь только на Закарпатье выращивают от 30 до 40 сортов винограда, из которого можно делать как интересные ординарные вина, так и купажи на любой вкус.

Винные туры на Закарпатье

По словам туризмоведа, руководителя "Туринформа Закарпатья" Александра Коваля, винный туризм на Закарпатье хорошо представлен прежде всего в Ужгородском, Мукачевском и Береговском районах. Сейчас идет активный сбор винограда – какие-то сорта уже сорваны и выжаты, а другие еще зреют и набираются сахаристости.

Конечно, полномасштабная война в Украине внесла коррективы – пока что нет публичных активных программ, связанных с виноделием, в частности фестивалей, на которые ранее был значительный спрос.

"До ковида и полномасштабной войны такие яркие аттракции были популярными и востребованными, и это было для туристов действительно интересным опытом. К примеру, посреди ланов вечером могли обустроить столы для дегустаций, подсветить их и проводить хорошие мероприятия. Сейчас на это также есть спрос, очень изредка подобные вечера проводят, но это действительно изредка. И это уже работа организаторов туров, а не виноделов, и они пытаются все это обустроить так, чтобы туристы хотели вернуться еще раз", – отмечает туризмовед.

Поэтому, по словам Коваля, популярными являются те виноделы, которые создают целые программы, обустраивают дегустационные залы, предлагают еще что-то кроме напитков – еду, мини-музеи, старинные подвалы, экзотические предложения, интересности – "чтобы везти туриста не на час-полтора, а занять его на более длительное время, заинтересовать, провести в восторг, чтобы он захотел вернуться и привезти своих друзей, рекомендовать ту или иную винодельню".

Туризмовед Александр Шершун добавляет, что закарпатцы хорошо понимают, насколько важно хорошо презентовать свой труд.

"Поэтому винодельни "Шато паук" или "Винная Мануфактура Штифко" с целью привлечения внимания к себе делают еще и необычные акции. Например, на днях на Закарпатье состоялась "Вечеринка рыжих" на виноградниках, перед тем был забег между виноградниками, и это также очень хорошие способы промоций", – говорит Александр.

Кроме того, в течение последних нескольких лет виноградники очень активно используются в качестве фотолокаций.

Если говорить о винах, которые здесь стоит попробовать, туризмовед отмечает, что Закарпатье – это традиционно зона сухих вин: "Каберне", "Шардоне", "Бакатор" и "Черсеги". При этом каждая маленькая локальная винодельня может предложить что-то свое – интересное и уникальное.

Ценовой диапазон дегустации может колебаться от 75 до 300 гривень – за эти деньги туристу предложат пять-семь или даже больше сортов вина.

"Обычно мы рекомендуем попробовать пять сортов, потому что если пробовать больше, то рецепторы не справляются. Тем более, что здесь речь идет не о том, чтобы напиться, а чтобы больше узнать о культуре и традициях выращивания, производства и потребления", – уточняет Коваль.

Что касается стоимости самого напитка, то бутылка хорошего вина здесь будет стоить от 150 гривень. Впрочем, верхний ценовой порог может достигать и 700-900 гривень.

Уметь изготовить – одно, другое дело – презентовать и продать

Томаш Киш, винодел из Холмковской территориальной общины, недалеко от Ужгорода, рассказывает о своем небольшом хозяйстве: 2,5 гектара площади и 10 тысяч кустов винограда, среди которых сорта "Мускат", "Солярис" и "Цитрон Магарача". На его небольшом винограднике ежедневно работают два-три человека, также собирать вызревшие грозди помогают родственники. Винодел говорит, что урожай считается хорошим, когда с гектара удается собрать 7 тонн винограда, нынешний же ожидают до 8-10 тонн.

Однако для того, чтобы собрать столько ягод, нужно хорошенько потрудиться, несколько лет лелея лозу. Труднее всего, когда погода подводит: часто сначала урожаю грозят весенние заморозки и град, а дождливое лето приводит к болезням, и тогда гроздь трудно сохранить. Зато такая длинная солнечная осень, как сейчас, способна исправить многие проблемы при созревании винограда.

Шесть лет подряд Томаш выращивает "Солярис" – сорт немецкой селекции, который до последнего держат на лозе, чтобы набрался сахаристости.

"Планируем производить белое десертное вино вроде "Осу" – вина золотистого цвета, изготавливаемого из подвяленного винограда, – рассказывает винодел и показывает гроздья, которые уже созрели. – Только так можно выработать такое вино, если этот сорт до последнего выдержать на лозе, а также если есть много солнца. Тогда виноград фактически становится похожим на изюм, набирает сахаристости более 30%. Вот именно из этого сорта и изготавливают лучшие вина в Европе, например, в Венгрии. Мы тоже попробуем сделать напиток, похожий на венгерское "Осу", известное по всему миру".

Томаш Киш с семьей собственноручно ухаживает за виноградниками, лично на небольшом тракторе отвозит ящики домой, дробит в специальной дробилке и выжимает. Родные же помогают собрать урожай. Готовый сок попадает в бочки, где вызревает. Ежегодно у Томаша с собственного участка выходит до 10 тысяч литров вина. Хранит он его в подвале, а температуру поддерживает с помощью кондиционеров. Тут же вино разливают в бутылки.

Все произведенное вино мужчина продает буквально из дома, много отправляет по Украине: те, кто уже пробовал вина Киша, охотно делают заказ повторно. Впрочем, говорит винодел, он пришел к мысли, что следует строить дегустационный зал, ведь немало туристов хотят не просто попробовать и купить, но и получить полноценную дегустацию – услышать рассказ о том, какие сорта вина выращивают на Закарпатье, как производят напитки, к каким блюдам какой сорт подходит, а при этом еще и попробовать местные сыры или другие вкусности.

Секреты напитка: вино должно быть прозрачное, как слеза

Хорошо понимают, что туристу кроме вина нужна еще и хорошая презентация, в винодельне "Nota bene" семьи Надь на Береговщине. Здесь вся семья задействована в совместном бизнесе: родители сажают и выращивают виноград, сын получил образование технолога и создает новые купажи, а невестка на замечательном украинском языке проводит дегустации и продает напитки.

В глубоком подвале, потолок и стены которого покрыты благородной плесенью, Лиана Надь рассказывает историю семейного дела.

"Таких подвалов, как наш, только на этой улице было около сотни, но осталась едва треть, – говорит девушка. – В советские времена, когда был "сухой" закон, все эти помещения были открыты и их, только представьте себе, специально заполняли мусором, чтобы люди не носили сюда бочки с вином, то есть не использовали по назначению. Ну и, конечно же, тогда вырубали виноградники. И когда уже в 90-х годах эту улицу поделили на участки под застройку, не так уж и много желающих было приобрести их, потому что мало кто хотел возводить дом фактически на помойке".

Старший в семье Василий Надь решил рискнуть, поэтому купил здесь участок, построил дом и в течение 10 лет вместе с женой расчищал подвал. Поддержал отца один из сыновей, и вскоре возле подвала построили дегустационный зал.

"Мы изготавливаем вина из своего винограда, выращенного на 5 гектарах земли на солнечном склоне в селе Мужиево, что в 7 километрах от Берегово, – рассказывает Лиана Надь. – Там очень хорошие склоны, которые со всех сторон словно окутаны чуточку более высокими горами, препятствующими заморозкам, граду, непогоде. Благодаря таким условиям и длительным солнечным дням виноград созревает, набирает необходимую сахаристость, и в итоге получаются очень вкусные вина".

Семья Надь выращивает сорта "Траминер", "Мускат Отонель", "Мускат Люнель", "Блаубургер", "Каберне Совиньон", "Мерло" – всего до десяти сортов.

Лиана говорит, что в семье Надь стараются презентовать для гостей не только свою продукцию, но и прививать им культуру потребления вина.

"Мы хотим, чтобы украинцы научились выбирать хороший продукт, умели отличать его и знали, что и к чему употреблять, – говорит женщина во время презентации. – Случается, что заходят посетители и сразу просят десертное вино, что-то вроде знаменитой "Троянды Закарпатья", ради которой часто приезжают и которую изготавливают из "Траминера". Мы им всегда предлагаем попробовать и сухие вина, которые пробуют в европейских странах, убеждаем, что они вкусные и полезные".

Сколько туристов ежегодно или хотя бы ежемесячно приезжает в винодельню – в семье Надь даже примерно не берутся сказать, ведь уже давно их не считают. Впрочем, чувствуют, что количество растет, как и интерес к украинским винам. Не стали этому препятствием ни ковидные времена, ни военные. Даже наоборот – немало украинцев из-за того, что не могут выехать за границу, приезжают отдыхать на бассейны с целебными и термальными водами на Береговщину и одновременно посещают винодельни. В последние полтора года именно в этом регионе, богатом на аттракции и оздоровительные предложения, проводят свои отпуска украинские военные, к которым из-за границы приезжают семьи.

Представляя вино, Лиана предлагает прежде всего взглянуть на напиток, налитый в бокал, напротив света – каждый винодел старается сделать вино таким, чтобы оно было чистым, как слеза – чем прозрачнее, тем лучше.

"После прокручивания бокала в руке на стенках должно появиться так называемое "кольцо Бахуса" – когда напиток словно образовал пленку: чем шире это кольцо, тем вино качественнее. Если мы попробуем, например "Троянду" или "Кагор" пятилетней выдержки, то кольцо будет широким", – делится винными секретами девушка.

Бокал с сухим вином рекомендуют всколыхнуть в руке, то есть сделать так называемую аэрацию, чтобы напиток "раскрыл" свой аромат. Лиана также советует пробовать вино маленькими глоточками, прокручивать его по ротовой полости, ощущать вкус на щеках, языке, небе.

"В сухих винах ценится больше всего то, когда еще несколько секунд после глотка вы чувствуете привкус вина, – добавляет она. – Если вино сфальсифицировали, добавили в него воду или сок, вы можете чувствовать аромат, но когда проглотите, то как глоток воды сделали, поэтому при употреблении качественного продукта все же должны чувствовать насыщенный вкус. Ко всему прочему, у нас, на Закарпатье, очень кислотные почвы, и эта кислотность добавляется к напитку, поэтому вино, произведенное из одного и того же сорта, выращенного в разных регионах страны, будет иметь разные вкусы. Соответственно, например, закарпатское несколько секунд после глотка будет оставлять после себя выраженную приятную кислинку".

О каждом сорте вина девушка рассказывает интересные истории. Между дегустацией напитков рекомендует сделать небольшой перекус – съесть соленое печенье, орешек или яблоко, чтобы лучше чувствовать следующий напиток. Рассказывает, что в последнее время популярными среди младшего поколения становятся розовые вина – так и появился среди предложений сорт "Блаубургер Розе". Изготавливая его, семья пошла на риск, ведь неизвестно было, как ценитель воспримет напиток, но эксперимент выдался настолько удачным, что теперь розовые вина семьи Надь раскупают наперегонки.

Под конец презентации предлагают и знаменитую "Троянду Закарпаття". Это десертное вино изготавливают из сорта, который набирает сахаристость от 27% и выше. Главное во время выращивания, чтобы не было заморозков. Когда же гроздь выжимают, сок настолько густой, словно мед.

"Интересный сорт, его назвали так потому, что кому-то напоминал аромат чайной розы, – рассказывает Лиана Надь. – На самом деле мне он скорее имеет персиковые тональности, кому-то – какие-то другие. Имеет очень интересный цвет – розовый, который берет из самого сорта винограда. С годами цвет меняется, становится более насыщенным, янтарным".

В планах – возрождение автохтонных сортов винограда

Еще одна весомая вещь, над которой работают виноделы Закарпатья с целью популяризации вина – восстановление автохтонных, то есть местных сортов вин. Об одном из таких – "Береги рожаш" – много говорят: его уже привезли в область из банка саженцев Венгрии и уверены, что вскоре напиток из этого сорта оценят и туристы.

"Сейчас каждый активный винодел Закарпатья имеет и распространенные европейские сорта, и исторические, но над возрождением последних работаем действительно активно. Мы уверены, что они способны привлечь внимание даже самых требовательных гостей, поэтому работаем над сортовым разнообразием и упорядочиванием", – добавляет председатель Ассоциации виноградарей, виноделов и дистилляторов Закарпатья и владелец "Винной мануфактуры "Штифко" Александр Гарновдий.

По его словам, сейчас в рамках проекта "Институциональная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства" (IPRSA) при финансировании ЕС в партнерстве с Закарпатской ОВА начата работа над оформлением заявки на географическое указание "Вина Серебряной Земли" (так поэтично называют украинское Закарпатье – ред.), что будет означать не только знак качества для традиционных продуктов, но и даст мощный толчок к экономическому и культурному развитию.

В том, что регистрация географического указания будет способствовать виноделам, уверен и национальный эксперт по географическим указаниям проекта ЕС Тарас Антонюк. По его словам, речь идет о системе географических указаний, которую разработали в Европе в 20-х годах прошлого века, чтобы защитить существование малых производителей, создающих продукты по традиционной технологии и с аутентичным вкусом. Среди таких ныне сыры рокфор, пармезан, фета, коньяк, арманьяк, шампанское и многие другие.

"Что такое географическое указание? Это, в первую очередь, система качества, которая отражена на товаре в виде товарного знака и этот товарный знак дает определенные гарантии – географическое указание гарантирует прослеживание происхождения товара из определенной географической зоны и удостоверяет то, что все свойства товара, которыми он обладает, имеют прямую неразрывную связь именно с территорией, из которой он происходит", – объясняет Антонюк.

Сегодня в Украине уже есть три продукта с географическим указанием: гуцульская овечья брындзя, гуцульская коровья брындза и мелитопольская черешня. Еще несколько продуктов находятся на этапе сертификации, и сейчас закарпатцы работают над регистрацией "Вин Серебряной земли".

"Для чего все это? Объясню: когда человек приезжает в Тбилиси, то ищет вина "Киндзмараули" и "Саперави"; когда наведывается в Токай, то ищет "Фурминт" или "Шаргомушкотай", поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы, приезжая на Закарпатье, туристы посещали замки, пробовали бограч-гуляш и обязательно спрашивали о "Леанке", "Траминере" и "Бакаторе". То есть, чтобы знали, какие сорта вина искать именно на Закарпатье", – уточнил Гарновдий.

Наталья Петервари

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