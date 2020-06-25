УНИАН разбирался, сколько стоит в этом году отдых на море / фото УНИАН

Курортный сезон в Украине. Уже не мертвый, но еще не совсем живой

УНИАН
10:41, 25 июня 2020
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Этот год обещает стать самым необычным с точки зрения морского туристического сезона в истории нашей страны. Перекрытие границ и карантинные ограничения внутри Украины сильно сказываются на курортном сезоне. УНИАН пытался разобраться, куда украинцу лучше отправиться с семьей на отдых к морю и сколько за это придется заплатить.

УНИАН разбирался, сколько стоит в этом году отдых на море / фото УНИАН

Херсонщина: маркетинг решает все

В Херсонской области владельцы и менеджеры приморских пансионатов говорят о сокращении количества отдыхающих.

Карантин, закрытие границ и отсутствие возможности отдыхать за рубежом пока не увеличили количество желающих искупаться в Черном или Азовском морях, позагорать на пляжах Железного Порта, Лазурного, Скадовска, Хорлов или Арабатской стрелки.

При этом туристического сезона-2020 в Херсонской области ждали как манны небесной. Предприниматели, работающие в сфере обслуживания туристов, и живущие в курортных территориях области рядовые граждане, для которых наличие отдыхающих - это рабочие места и едва ли ни единственный источник благосостояния. Все они надеялись на колоссальный поток туристов, для которых карантин, казалось, просто не оставил выбора. Но ожидания эти пока не оправдываются.

В расположенном на берегу Черного моря селе Железный Порт в мае количество отдыхающих обычно уже превышает количество жителей этого населенного пункта. А в июне отдыхающих уже в несколько раз больше, чем местных. Но в этом году даже после снятия карантинных ограничений курортников, мягко говоря, не густо.

«Основная масса людей приезжают на выходные дни, - рассказывает управляющая одного из пансионатов в Железном Порту Юлия. - Тех, кто приезжает на более длительное время, - не много. Также люди боятся бронировать номера на длительный срок. Например, у нас бронируют на июнь, но на июль пока не бронируют. Думаю, это связано с эпидемической ситуацией и заявлениями главы правительства по поводу возможного ужесточения карантина. Потому люди стараются не строить планы на длительную перспективу, в том числе и касаемо отдыха».

Юлия также рассказала, что сейчас ситуация с наполняемостью пансионатов в Железном Порту - очень неоднородная. Где-то вообще нет свободных мест, где-то они есть, а некоторые пансионаты не то, что не открылись, а даже не расконсервировались после межсезонья.

«Сейчас успешно работают, преимущественно, те, кто не жил одним днем, а уделял внимание маркетингу. В частности, у нас есть постоянно обновляющаяся база клиентов, которым мы время от времени сообщаем, как улучшаем условия для отдыхающих, рассказываем об акциях. Например, в начале сезона у нас была 50-процентная скидка на проживание. А кто, как говорят туроператоры, кормился с того, что «продавал море», сейчас в проигрыше. В наилучшей ситуации оказались те гостиницы и пансионаты, которые могут предложить еще что-то, помимо пляжного времяпрепровождения: питание с оригинальной кухней, интересные развлечения, красивую территорию для отдыха», - говорит Юлия.

В Железном Порту отдыхать недешево. В приличном пансионате двухместный номер с удобствами обойдется в этом сезоне примерно в 1500 гривен в сутки. Эконом-размещение в частном секторе - от 100 гривен в сутки с человека. Но дешевые варианты - для очень небогатых и очень неприхотливых отдыхающих.

На этом курорте проблема для отдыхающих - питание. В Железном Порту нет крупных сетевых супермаркетов, и это - существенный минус для небогатых отдыхающих. Работают лишь небольшие продуктовые магазинчики и два рынка. Цены там - курортные. Обед на две персоны в приличном кафе будет стоить более 300 гривен. Некоторые пансионаты выходят из ситуации, предлагая отдыхающим абонементы на питание в своих кафе.

Примерно такая же ситуация - в Лазурном, Приморском и на Арабатской стрелке.

Для эконом-отдыха наиболее предпочтителен Скадовск: в городе есть супермаркеты с демократичными ценами, а также несколько рынков. Недостаток - очень мелкое море у побережья. Но если отдыхать с маленькими детьми, это, наоборот, будет преимуществом.

На Арабатскую стрелку приезжают отдыхать в основном на выходные / фото УНИАН

Микроавтобус вместо поезда

Нет пока изобилия отдыхающих и на курортах Генического района. «В самом Геническе отдыхающих очень мало, на Арабатской стрелке - побольше, но в будние дни их все равно на треть меньше, чем в выходные», - рассказывает жительница Геническа Наталья Еременко.

По ее словам, основная масса отдыхающих - киевляне и жители крупных городов, приезжающие на несколько дней на микроавтобусах.

«Две-три семьи арендуют транспорт и едут на отдых. И таких отдыхающих, как я заметила, стало значительно больше, чем было ранее. Возможно, учитывая эпидемическую ситуацию, люди меньше доверяют железной дороге, предпочитают в пути находиться в обществе людей, которых они хорошо знают», - говорит Еременко.

О такой же тенденции рассказывали в Железном Порту, в Лазурном и в Скадовске. Потому сейчас более популярны пансионаты, имеющие свои большие охраняемые парковки для авто. Это - еще одна отличительная черта нынешнего, «коронавирусного» курортного сезона в Херсонской области.

Кстати, судя по информации на сайте «Укрзализныци», билеты в херсонском направлении на июнь и на июль пока не дефицит, но на наиболее удобные ночные поезда их уже не достать.

«Отдыхающие есть, но пока их меньше, чем было в июне прошлого года, - рассказывает предприниматель из Генического района Сергей Шентябин. - Но лично я не теряю оптимизма. А карантином и отсутствием курортников в мае воспользовался, чтобы лучше подготовить свой пансионат для приема людей».

По словам предпринимателя, и на Арабатской стрелке, как и на других курортах Херсонской области, часть пансионатов по сей день в законсервированном состоянии: «Возможно, владельцы этих пансионатов боятся роста заболеваемости, ужесточения карантинных ограничений и потому не хотят вкладывать деньги в подготовку к сезону, чтобы не прогореть. Но у меня нет выбора, поскольку другого бизнеса и других возможностей заработать не жизнь не имею».

Примечательно, что в условиях более благоприятной (в отличие от прошлого года) конкурентной среды, пансионаты не поднимают цены. Ведь и желающих отдохнуть меньше.

«У меня - расценки прошлого сезона», - рассказывает Шентябин.

«Мы в межсезонье достроили небольшой корпус и хотели немного поднять расценки, чтоб «отбить» немалые расходы. Но пока принимаем отдыхающих по прошлогодним ценам», - говорит Елена, управляющая одним из пансионатов в Скадовске.

По ее словам, в этом сезоне приезжают, преимущественно, постоянные клиенты: «Мы поддерживаем с ними контакты, поощряем лояльность. Но сейчас и многие наши постоянные клиенты говорят, что, скорее всего, в этом году воздержатся от поездок на отдых, чтоб запастись деньгами на «черный» день. Людей пугают тревожные прогнозы по поводу экономической ситуации в мире и в стране».

Сервис на курортах Херсонщины оставляет желать лучшего / фото УНИАН

Клиентоориентированность? Нет, не слышали

Нынешняя ситуация в сфере обслуживания туристов в Херсонской области очень напоминает ситуацию, возникшую после 2014 года. Тогда, из-за оккупации Крыма, популярность курортов Херсонщины значительно возросла, но большинство предпринимателей, работающих на этом рынке, из года в год руководствовались проверенным принципом – «турист - не мамонт, не вымрет». Поэтому, как тогда не произошло долгожданного прорыва в качестве обслуживания отдыхающих, так и сейчас далеко не все увидели в «коронавирусном» курортном сезоне окно возможностей.

«Из года в год Херсонская облгосадминистрация обещает запуск крупного информационного интернет-портала для людей, желающих отдохнуть на Херсонщине, - говорит журналист Олег Батурин, житель города Каховка Херсонской области. - Много рассказывали о том, что на этом портале будет информация и о достопримечательностях области, и о туристических маршрутах, и много полезной информации для туристов, включая актуальные расценки на услуги по размещению, а также обзоры заведений общепита. Но ничего не сделано».

По его словам, в этом году он и немало его друзей, живущих в разных регионах Украины, хотели после снятия карантинных ограничений отдохнуть в Херсонской области. Но получилось далеко не все из желаемого: «В этом сезоне с семьей и с друзьями ездил на одну из баз «зеленого туризма», расположенную в селе Велетенське Белозерского района. Захотелось именно такого отдыха - у реки. Пришлось потратить немало времени на выяснение актуальной информации о том, какие базы открылись, сколько стоит проживание. Кстати, свободные места нашли не без труда. Многие базы «зеленого туризма» в области заполнены до отказа. Но во время поиска столкнулся с такой проблемой: на многих онлайн-ресурсах, собирающих сводную информацию о туристической инфраструктуре, сведения прошлогодние, а то и еще более устаревшие. А именно такими ресурсами пользуются немало людей. И кое-кто из моих знакомых, живущих в других регионах Украины, не хочет ехать на отдых в Херсонскую область из-за того, что такой отдых сложно спланировать. Ну, не хотят киевляне или харьковчане тратить полдня, а то и день на множество созвонов и на разговоры о свободных местах, условиях и ценах. Для людей было бы удобнее найти информацию на специальном сайте, там что-то выбрать, сделать заказ. Увы, ни бизнес-структуры, ни областные власти не заинтересованы в создании нормальной системы обслуживания туристов на Херсонщине. Каждый год во время разного рода туристических форумов власть и негосударственные организации делятся наполеоновскими планами, но практически ничего из них не конвертировалось в качество обслуживания туристов на Херсонщине».

Согласно статистике, обнародованной Херсонской облгосадминистрацией, во время пошлого курортного сезона Херсонскую область посетили около 4-х миллионов человек. Каким будет показатель этого сезона? Скорее всего, меньшим. Значительно меньшим.

Потерпевший крушение танкер «Делфи» стал новой достопримечательностью / фото УНИАН

Одесские пляжи: «изюминка» нынешнего сезона – аварийный танкер «Делфи»

А вот пляжи одесского побережья забиты курортниками - местными жителями и гостями из разных регионов Украины. Согласно постановлению Кабмина, арендаторы обязаны четко соблюдать противоэпидемические меры в связи с распространением коронавируса. Но на деле о карантине напоминают лишь соответствующие таблички, установленные на Трассе здоровья - возле «точек» общепита и увеселительных заведений.

Вдоль береговой полосы традиционно снуют бойкие торговцы семечками, вареной кукурузой, креветкой и прочей снедью, которую охотно раскупают, как туристы, так и горожане. Другие приходят с собственными запасами - сосисками, пивом и бутербродами.

Отдыхающие «бросают» подстилки впритык к соседу. Напоминание о рекомендованных Минздравом двух метрах дистанции между людьми вызывает лишь гнев или смех.

Местные пляжи отличаются друг от друга протяженностью, инфраструктурой и ценами. По словам и. о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александра Ахмерова, арендаторы обязаны обеспечить свободный доступ к морю для всех желающих, а также сделать свободной от услуг 5-метровую «полосу» возле уреза воды. На деле, как правило, не так. «Негде лежать, все пляжи смыты, грязные, не ухоженные. Просто кошмар, три метра берега - и все. 13-ю станцию Большого Фонтана волнами вообще смыло… «Ланжерон» - под завязку, «Аркадия» - вообще слов нет, «Чкаловский» - весь в шезлонгах…», - сетуют одесситы.

В Одессе есть пляжи с хорошей инфраструктурой / фото УНИАН

В сравнении с прошлым сезоном, цены на пляжные услуги почти не изменились. Как и прежде, они варьируются в зависимости от конкретного места отдыха. Средняя цена за аренду шезлонга с зонтом - 120 грн. Однако любителям привилегий придется раскошелиться - для них имеются платные пляжи, которые работают, несмотря на положение о свободном доступе к морю.

Например, на пляже «Итака» шезлонг у бассейна обойдется в 200 грн, возле пирса - вдвое дешевле. Аренда большого топчана на трех-четырех человек - 400-500 грн, бунгало – 600.

На «Ибице» пошли по другому пути - цены зависят, в том числе, от дня недели. Так, в будни аренда шезлонга - 200 грн, VIP (шезлонг у бассейна) - 300 грн, шатер - 1 тыс в национальной валюте. В выходные и праздники шезлонг у бассейна - 400 грн, шатер - 1,2 тыс грн и пр. Кроме того, за отдельные деньги здесь можно воспользоваться камерой хранения - 100 грн, столько же - за пользование полотенцем.

Впечатляют цены на гостиничные услуги. Скажем, на Даче Ковалевского, в районе пляжа «Золотой берег», на сутки в мини-отеле придется потратить от 1,1 тыс грн (за двоих) до 3,5 тыс и больше. При этом, до пляжа еще придется пройтись…

В расположенном на побережье («Ланжерон»), отеле «Немо» сутки - от 6,4 тыс грн, а в августе стоимость повысится в разы.

По словам экспертов, посуточная аренда квартир, в принципе, пока оставалась стабильной: чем ближе к морю - тем дороже. Так, в самом дорогом районе города - Приморском - цены стартуют от 600-700 грн/сутки за однокомнатную квартиру.

Как отмечают горожане, основное отличие от прошлого сезона - затонувший в прошлом году на пляже «Дельфин» танкер «Делфи», который все еще разнообразит местный колорит. Похоже, это аварийное судно еще долго пробудет на одесском побережье, став фоном для многочисленных селфи.

На Николаевщине цены на проживание в отелях выросли на 10-15% / фото koblevo.org.ua

Николаевская область: цены приемлемые, но добраться невозможно

В Коблево в так называемый «высокий сезон» (с 1 июля) практически все места забронированы, хотя УНИАН удалось найти несколько свободных двух- и четырехместных номеров на разных базах. На Кинбурнской косе, в Очакове и Рыбаковке на момент подготовки материала проблем с размещением не возникало.

Что касается цен, то, со слов отельеров, по сравнению с прошлым годом стоимость размещения изменилась в сторону повышения незначительно, примерно на 10-15%.

В Коблево стоимость проживания в двухместном номере «Стандарт» с кондиционером, холодильником, телевизором без питания стартует от 1600 грн. Цена на аналогичный номер в других отелях на побережье может достигать 3200 грн.

Номер класса «Люкс» на двоих на первой линии у моря также с кондиционером, холодильником и телевизором будет стоить от 2400 грн до 6000 грн.

Семейный стандартный четырехместный номер обойдется отдыхающим в 2200 – 2600 грн, а люксовый в 2500 – 2800 грн.

Отдельный коттедж со всеми удобствами (двуспальная кровать, полуторный диван, кондиционер, кухня для приготовления еды, санузел, телевизор, холодильник) можно снять за 1850 грн в сутки. 

Однокомнатный двухместный «люкс» в частном пансионате на Кинбурнской косе стоит от 1100 грн. Стоимость питания дополнительно опустошит кошелек отдыхающих на 350-400 грн.

Более бюджетный вариант отдыха можно найти в Рыбаковке и Очакове. Так, вариант размещения в отдельно стоящем домике или многоэтажном корпусе с удобствами на территории или этаже обойдется в 160 грн в сутки с человека. При этом, в номерах обещают наличие новой кровати с ортопедическим матрацем, холодильника и вентилятора. За комплексное трехразовое питание дополнительно придется заплатить около 200 грн.

Такой же номер, но со старой кроватью (с панцирной сеткой) обойдется еще дешевле – всего 130 грн в сутки с человека. Цена трехместного номера в частном гостевом доме составит примерно 500 грн за номер в сутки.

Про карантинные ограничения этого сезона, вызванные пандемией коронавируса, рассказывает заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий: «Базы отдыха готовятся принять отдыхающих. Проведены встречи с руководителями ОТГ на местах и владельцами баз отдыха. Всем доведены требования Кабмина и Минздрава по работе во время пандемии коронавируса. Базы готовятся, закупают средства индивидуальной защиты и дезинфекции».

Контролировать соблюдения социальной дистанции на пляжах, а также выносную торговлю у моря будут представители местной власти и сотрудники полиции. Кроме того, проводится разъяснительная работа с предпринимателями, которые занимаются поселением отдыхающих в частном секторе.

В этом году, по словам Волчецкого, туристов из ближнего зарубежья, как и жителей западной Украины, на Черноморском побережье будет очень мало из-за проблем с перевозками. Основной поток отдыхающих будет из Николаевской области и из прилегающих Одесской и Херсонской.

Сейчас базы заполнены на 10-15%, однако с июля ожидается активизация туристов.

А вот детского централизованного оздоровления точно не будет до конца карантина (на момент подготовки материала карантин продлен до 31 июля), а после снятия ограничений может и не начаться по причине экономической невыгодности для принимающей стороны.

В Бердянске проживание в комфортных условиях стоит от 500 гривен в сутки с человека / фото Андрей Василюк

Запорожская область: морское «жлобство» и космические цены

Морские курорты Запорожской области уже привычно отличаются от других дороговизной, отсутствием инфраструктуры и «совдеповскими» условиями. Владельцам туристического бизнеса и прочих различных околотуристических сфер не страшен никакой коронавирус. Отсутствие потока туристов они компенсируют заоблачными ценами, при этом уровень сервиса, традиционно, оставляет желать лучшего.

Старший администратор одного из самых популярных и дорогих курортов Бердянска Игорь еще в конце апреля начал получать шквалы звонков от потенциальных отдыхающих. Люди звонили из всех уголков Украины. В том числе и ныне оккупированных территорий – Донецкой и Луганской областей.

Потенциальные отдыхающие пытались забронировать номера на майские праздники. Ни карантин, ни наличие блокпостов, в том числе при въезде в курортные зоны, их не пугали. Объясняли просто: китайского недуга люди не боятся, а с сотрудниками полиции и Нацгвардии, которые стояли на страже дорожных ограничений, всегда можно договориться.

Администратор не принимал заказы и не бронировал номера. Курортный комплекс, в котором он работает, до ослабления карантина закрыл двери для всех гостей. Сейчас же на шезлонгах заведения отогреваются под июньским солнцем десятки туристов. «Гости есть, но, по сравнению с прошлым сезоном, их намного меньше. В основном, едут люди из Киева, Запорожской, Днепропетровский и Харьковской областей. Были и иностранцы, но не могу сказать, постоянно они проживают на территории Украины или же им удалось «прорваться». Чаще всего приезжают на выходные», - рассказывает Игорь.

По его словам, люди не боятся ни коронавируса, ни кризиса, с ним связанного: «Наш комплекс в этом году не повышал цены ни на что – все осталось на уровне прошлого курортного сезона: и стоимость номеров, и цены в ресторане. Некоторые наши конкуренты завысили стоимость в несколько раз».

В принципе, ничего удивительного, Бердянск никогда не отличался демократичными ценами. Здесь дорого все: и проживание, и развлечения, и питание.

К примеру, самый бюджетный вариант жилья – домики на побережье за пределами города. Это стандартные «советские номера» с тремя-четырьмя кроватями, тумбочкой «без двери» и вентилятором.  Холодильник, кухня и душ – общие. Туалет – на улице. В этом случае отдых в Бердянске стартует от 80 гривен с человека в сутки. За дополнительные 50 гривен радушная хозяйка «туристического комплекса» может приготовить завтрак или обед.

Если говорить о более цивилизованных и комфортных условиях проживания – в номерах с отдельными санузлами, телевизором, WI-FI и кондиционером - то цены стартуют от 500 гривен в сутки с человека.

Есть и VIP-предложения. К примеру, одна из баз отдыха Бердянска предлагает своим гостям номер за... 17 тысяч гривен в сутки. Почему-то администрация заведения эти апартаменты называет президентскими. Но главное, что, несмотря на цену, этот номер забронирован уже до августа.

В среднем же, VIP-вариант отдыха в Бердянске обойдется в 3 – 4,5 тыс гривен в сутки за номер (3 или 4-местные апартаменты).

Аттракционы в Бердянске не подорожали / фото Андрей Василюк

Если говорить о развлечениях, то разные морские аттракционы не подорожали: стоимость развлечений стартует от 50 гривен в зависимости от их разновидности. Не существенно повысил цену и Бердянский аквапарк. Вход для взрослого стоит 450 гривен, детский билет – 430.

Тем временем, не перестают удивлять местные предприниматели. Традиционно, с началом курортного сезона в Бердянске повышается цена на еду и напитки. К примеру, на побережье самого популярного запорожского курорта, самое дешевое пиво стоит 40 гривен за бокал (стандартная его цена – не более 25 гривен), столько же придется выложить и за самый обыкновенный пломбир в вафельном стаканчике. А вот «элитное» мороженое – рожок – на Бердянской косе продают по 60 грн.

Несмотря на такие аппетиты местных предпринимателей, главной проблемой в городе остается транспорт. Его в Бердянске категорически не хватает. Курортники ездят с косы в центр города на маршрутных такси – забиваются, как бердянский бычок в консервную банку. Говорить о каком-то уровне комфорта типа кондиционеров в этом виде транспорта не приходится. Кроме того, после 22 часов добраться из центра города, где сосредоточены все развлекательные объекты, на курорт (опять-таки, на косу) можно только на такси. Стоимость – от 150 гривен.

Но власти города не теряют оптимизма и верят в свои же слова о том, как сильно они развивают туризм и привлекают иногородних отдыхающих. Хвастаются тем, что установили новые урны и фонари. Впрочем, они каждый год этим хвастаются.

«В прошлом году мы планировали принять более 1 миллиона туристов. По факту, их было на 20% больше. В этом году, из-за пандемии коронавируса, количество отдыхающих будет меньше, но не настолько, чтобы возникла угроза срыва курортного сезона», - рассказали УНИАН в Бердянской мэрии, уточнив при этом, что пока не могут озвучить точное количество людей, которых курорт готов принять этим летом.

Чуть лучше ситуация обстоит в Кирилловке – это второй по популярности морской курорт Запорожской области. Этот небольшой поселок ежегодно привлекает тысячи туристов, которые едут на отдых с детьми: чистое и неглубокое море, коса и развитая инфраструктура играют в пользу Кирилловки, как семейного курорта.

Как рассказали УНИАН в местной территориальной громаде, туристов, конечно же, меньше, чем в прошлом году, но больше, чем ожидалось из-за коронавируса. О том, какое именно количество отдыхающих планирует принять поселок этим летом, как и в Бердянске, здесь тоже пока не говорят – впереди сезон дождей и медуз, что также может пагубно сказаться на потоке туристов.

В Кирилловке пока не повышали цены ни на жилье, ни на развлечения / фото kirillovka.ks.ua

Зато в Кирилловке, в отличие от Бердянска, большинство предпринимателей пока не повышали цены ни на жилье, ни на развлечения. Эконом-вариант проживания можно найти даже за 50 гривен в сутки с человека. В среднем же, проживание в более-менее цивилизованном отеле стартует от 350 гривен в сутки с человека.

Местные власти не исключают, что цены могут слегка увеличиться, когда пойдет основной поток отдыхающих – это средина июля и август. Если туристов будет много, то все может подорожать, минимум, на 20%. Но точных прогнозов делать никто не берется. Коронавирус никуда не исчез. И, как сейчас демонстрирует статистика роста заболеваемости в некоторых регионах Украины, карантин тоже может вернуться даже на курорты.

УНИАН

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Теги: #море#курорт#летний отдых