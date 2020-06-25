Курортный сезон в Украине. Уже не мертвый, но еще не совсем живой

Херсонщина: маркетинг решает все

В Херсонской области владельцы и менеджеры приморских пансионатов говорят о сокращении количества отдыхающих.

Карантин, закрытие границ и отсутствие возможности отдыхать за рубежом пока не увеличили количество желающих искупаться в Черном или Азовском морях, позагорать на пляжах Железного Порта, Лазурного, Скадовска, Хорлов или Арабатской стрелки.

При этом туристического сезона-2020 в Херсонской области ждали как манны небесной. Предприниматели, работающие в сфере обслуживания туристов, и живущие в курортных территориях области рядовые граждане, для которых наличие отдыхающих - это рабочие места и едва ли ни единственный источник благосостояния. Все они надеялись на колоссальный поток туристов, для которых карантин, казалось, просто не оставил выбора. Но ожидания эти пока не оправдываются.

В расположенном на берегу Черного моря селе Железный Порт в мае количество отдыхающих обычно уже превышает количество жителей этого населенного пункта. А в июне отдыхающих уже в несколько раз больше, чем местных. Но в этом году даже после снятия карантинных ограничений курортников, мягко говоря, не густо.

«Основная масса людей приезжают на выходные дни, - рассказывает управляющая одного из пансионатов в Железном Порту Юлия. - Тех, кто приезжает на более длительное время, - не много. Также люди боятся бронировать номера на длительный срок. Например, у нас бронируют на июнь, но на июль пока не бронируют. Думаю, это связано с эпидемической ситуацией и заявлениями главы правительства по поводу возможного ужесточения карантина. Потому люди стараются не строить планы на длительную перспективу, в том числе и касаемо отдыха».

Юлия также рассказала, что сейчас ситуация с наполняемостью пансионатов в Железном Порту - очень неоднородная. Где-то вообще нет свободных мест, где-то они есть, а некоторые пансионаты не то, что не открылись, а даже не расконсервировались после межсезонья.

«Сейчас успешно работают, преимущественно, те, кто не жил одним днем, а уделял внимание маркетингу. В частности, у нас есть постоянно обновляющаяся база клиентов, которым мы время от времени сообщаем, как улучшаем условия для отдыхающих, рассказываем об акциях. Например, в начале сезона у нас была 50-процентная скидка на проживание. А кто, как говорят туроператоры, кормился с того, что «продавал море», сейчас в проигрыше. В наилучшей ситуации оказались те гостиницы и пансионаты, которые могут предложить еще что-то, помимо пляжного времяпрепровождения: питание с оригинальной кухней, интересные развлечения, красивую территорию для отдыха», - говорит Юлия.

В Железном Порту отдыхать недешево. В приличном пансионате двухместный номер с удобствами обойдется в этом сезоне примерно в 1500 гривен в сутки. Эконом-размещение в частном секторе - от 100 гривен в сутки с человека. Но дешевые варианты - для очень небогатых и очень неприхотливых отдыхающих.

На этом курорте проблема для отдыхающих - питание. В Железном Порту нет крупных сетевых супермаркетов, и это - существенный минус для небогатых отдыхающих. Работают лишь небольшие продуктовые магазинчики и два рынка. Цены там - курортные. Обед на две персоны в приличном кафе будет стоить более 300 гривен. Некоторые пансионаты выходят из ситуации, предлагая отдыхающим абонементы на питание в своих кафе.

Примерно такая же ситуация - в Лазурном, Приморском и на Арабатской стрелке.

Для эконом-отдыха наиболее предпочтителен Скадовск: в городе есть супермаркеты с демократичными ценами, а также несколько рынков. Недостаток - очень мелкое море у побережья. Но если отдыхать с маленькими детьми, это, наоборот, будет преимуществом.

Микроавтобус вместо поезда

Нет пока изобилия отдыхающих и на курортах Генического района. «В самом Геническе отдыхающих очень мало, на Арабатской стрелке - побольше, но в будние дни их все равно на треть меньше, чем в выходные», - рассказывает жительница Геническа Наталья Еременко.

По ее словам, основная масса отдыхающих - киевляне и жители крупных городов, приезжающие на несколько дней на микроавтобусах.

«Две-три семьи арендуют транспорт и едут на отдых. И таких отдыхающих, как я заметила, стало значительно больше, чем было ранее. Возможно, учитывая эпидемическую ситуацию, люди меньше доверяют железной дороге, предпочитают в пути находиться в обществе людей, которых они хорошо знают», - говорит Еременко.

О такой же тенденции рассказывали в Железном Порту, в Лазурном и в Скадовске. Потому сейчас более популярны пансионаты, имеющие свои большие охраняемые парковки для авто. Это - еще одна отличительная черта нынешнего, «коронавирусного» курортного сезона в Херсонской области.

Кстати, судя по информации на сайте «Укрзализныци», билеты в херсонском направлении на июнь и на июль пока не дефицит, но на наиболее удобные ночные поезда их уже не достать.

«Отдыхающие есть, но пока их меньше, чем было в июне прошлого года, - рассказывает предприниматель из Генического района Сергей Шентябин. - Но лично я не теряю оптимизма. А карантином и отсутствием курортников в мае воспользовался, чтобы лучше подготовить свой пансионат для приема людей».

По словам предпринимателя, и на Арабатской стрелке, как и на других курортах Херсонской области, часть пансионатов по сей день в законсервированном состоянии: «Возможно, владельцы этих пансионатов боятся роста заболеваемости, ужесточения карантинных ограничений и потому не хотят вкладывать деньги в подготовку к сезону, чтобы не прогореть. Но у меня нет выбора, поскольку другого бизнеса и других возможностей заработать не жизнь не имею».

Примечательно, что в условиях более благоприятной (в отличие от прошлого года) конкурентной среды, пансионаты не поднимают цены. Ведь и желающих отдохнуть меньше.

«У меня - расценки прошлого сезона», - рассказывает Шентябин.

«Мы в межсезонье достроили небольшой корпус и хотели немного поднять расценки, чтоб «отбить» немалые расходы. Но пока принимаем отдыхающих по прошлогодним ценам», - говорит Елена, управляющая одним из пансионатов в Скадовске.

По ее словам, в этом сезоне приезжают, преимущественно, постоянные клиенты: «Мы поддерживаем с ними контакты, поощряем лояльность. Но сейчас и многие наши постоянные клиенты говорят, что, скорее всего, в этом году воздержатся от поездок на отдых, чтоб запастись деньгами на «черный» день. Людей пугают тревожные прогнозы по поводу экономической ситуации в мире и в стране».

Клиентоориентированность? Нет, не слышали

Нынешняя ситуация в сфере обслуживания туристов в Херсонской области очень напоминает ситуацию, возникшую после 2014 года. Тогда, из-за оккупации Крыма, популярность курортов Херсонщины значительно возросла, но большинство предпринимателей, работающих на этом рынке, из года в год руководствовались проверенным принципом – «турист - не мамонт, не вымрет». Поэтому, как тогда не произошло долгожданного прорыва в качестве обслуживания отдыхающих, так и сейчас далеко не все увидели в «коронавирусном» курортном сезоне окно возможностей.

«Из года в год Херсонская облгосадминистрация обещает запуск крупного информационного интернет-портала для людей, желающих отдохнуть на Херсонщине, - говорит журналист Олег Батурин, житель города Каховка Херсонской области. - Много рассказывали о том, что на этом портале будет информация и о достопримечательностях области, и о туристических маршрутах, и много полезной информации для туристов, включая актуальные расценки на услуги по размещению, а также обзоры заведений общепита. Но ничего не сделано».

По его словам, в этом году он и немало его друзей, живущих в разных регионах Украины, хотели после снятия карантинных ограничений отдохнуть в Херсонской области. Но получилось далеко не все из желаемого: «В этом сезоне с семьей и с друзьями ездил на одну из баз «зеленого туризма», расположенную в селе Велетенське Белозерского района. Захотелось именно такого отдыха - у реки. Пришлось потратить немало времени на выяснение актуальной информации о том, какие базы открылись, сколько стоит проживание. Кстати, свободные места нашли не без труда. Многие базы «зеленого туризма» в области заполнены до отказа. Но во время поиска столкнулся с такой проблемой: на многих онлайн-ресурсах, собирающих сводную информацию о туристической инфраструктуре, сведения прошлогодние, а то и еще более устаревшие. А именно такими ресурсами пользуются немало людей. И кое-кто из моих знакомых, живущих в других регионах Украины, не хочет ехать на отдых в Херсонскую область из-за того, что такой отдых сложно спланировать. Ну, не хотят киевляне или харьковчане тратить полдня, а то и день на множество созвонов и на разговоры о свободных местах, условиях и ценах. Для людей было бы удобнее найти информацию на специальном сайте, там что-то выбрать, сделать заказ. Увы, ни бизнес-структуры, ни областные власти не заинтересованы в создании нормальной системы обслуживания туристов на Херсонщине. Каждый год во время разного рода туристических форумов власть и негосударственные организации делятся наполеоновскими планами, но практически ничего из них не конвертировалось в качество обслуживания туристов на Херсонщине».

Согласно статистике, обнародованной Херсонской облгосадминистрацией, во время пошлого курортного сезона Херсонскую область посетили около 4-х миллионов человек. Каким будет показатель этого сезона? Скорее всего, меньшим. Значительно меньшим.

Одесские пляжи: «изюминка» нынешнего сезона – аварийный танкер «Делфи»

А вот пляжи одесского побережья забиты курортниками - местными жителями и гостями из разных регионов Украины. Согласно постановлению Кабмина, арендаторы обязаны четко соблюдать противоэпидемические меры в связи с распространением коронавируса. Но на деле о карантине напоминают лишь соответствующие таблички, установленные на Трассе здоровья - возле «точек» общепита и увеселительных заведений.

Вдоль береговой полосы традиционно снуют бойкие торговцы семечками, вареной кукурузой, креветкой и прочей снедью, которую охотно раскупают, как туристы, так и горожане. Другие приходят с собственными запасами - сосисками, пивом и бутербродами.

Отдыхающие «бросают» подстилки впритык к соседу. Напоминание о рекомендованных Минздравом двух метрах дистанции между людьми вызывает лишь гнев или смех.

Местные пляжи отличаются друг от друга протяженностью, инфраструктурой и ценами. По словам и. о. директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Александра Ахмерова, арендаторы обязаны обеспечить свободный доступ к морю для всех желающих, а также сделать свободной от услуг 5-метровую «полосу» возле уреза воды. На деле, как правило, не так. «Негде лежать, все пляжи смыты, грязные, не ухоженные. Просто кошмар, три метра берега - и все. 13-ю станцию Большого Фонтана волнами вообще смыло… «Ланжерон» - под завязку, «Аркадия» - вообще слов нет, «Чкаловский» - весь в шезлонгах…», - сетуют одесситы.

В сравнении с прошлым сезоном, цены на пляжные услуги почти не изменились. Как и прежде, они варьируются в зависимости от конкретного места отдыха. Средняя цена за аренду шезлонга с зонтом - 120 грн. Однако любителям привилегий придется раскошелиться - для них имеются платные пляжи, которые работают, несмотря на положение о свободном доступе к морю.

Например, на пляже «Итака» шезлонг у бассейна обойдется в 200 грн, возле пирса - вдвое дешевле. Аренда большого топчана на трех-четырех человек - 400-500 грн, бунгало – 600.

На «Ибице» пошли по другому пути - цены зависят, в том числе, от дня недели. Так, в будни аренда шезлонга - 200 грн, VIP (шезлонг у бассейна) - 300 грн, шатер - 1 тыс в национальной валюте. В выходные и праздники шезлонг у бассейна - 400 грн, шатер - 1,2 тыс грн и пр. Кроме того, за отдельные деньги здесь можно воспользоваться камерой хранения - 100 грн, столько же - за пользование полотенцем.

Впечатляют цены на гостиничные услуги. Скажем, на Даче Ковалевского, в районе пляжа «Золотой берег», на сутки в мини-отеле придется потратить от 1,1 тыс грн (за двоих) до 3,5 тыс и больше. При этом, до пляжа еще придется пройтись…

В расположенном на побережье («Ланжерон»), отеле «Немо» сутки - от 6,4 тыс грн, а в августе стоимость повысится в разы.

По словам экспертов, посуточная аренда квартир, в принципе, пока оставалась стабильной: чем ближе к морю - тем дороже. Так, в самом дорогом районе города - Приморском - цены стартуют от 600-700 грн/сутки за однокомнатную квартиру.

Как отмечают горожане, основное отличие от прошлого сезона - затонувший в прошлом году на пляже «Дельфин» танкер «Делфи», который все еще разнообразит местный колорит. Похоже, это аварийное судно еще долго пробудет на одесском побережье, став фоном для многочисленных селфи.

Николаевская область: цены приемлемые, но добраться невозможно

В Коблево в так называемый «высокий сезон» (с 1 июля) практически все места забронированы, хотя УНИАН удалось найти несколько свободных двух- и четырехместных номеров на разных базах. На Кинбурнской косе, в Очакове и Рыбаковке на момент подготовки материала проблем с размещением не возникало.

Что касается цен, то, со слов отельеров, по сравнению с прошлым годом стоимость размещения изменилась в сторону повышения незначительно, примерно на 10-15%.

В Коблево стоимость проживания в двухместном номере «Стандарт» с кондиционером, холодильником, телевизором без питания стартует от 1600 грн. Цена на аналогичный номер в других отелях на побережье может достигать 3200 грн.

Номер класса «Люкс» на двоих на первой линии у моря также с кондиционером, холодильником и телевизором будет стоить от 2400 грн до 6000 грн.

Семейный стандартный четырехместный номер обойдется отдыхающим в 2200 – 2600 грн, а люксовый в 2500 – 2800 грн.

Отдельный коттедж со всеми удобствами (двуспальная кровать, полуторный диван, кондиционер, кухня для приготовления еды, санузел, телевизор, холодильник) можно снять за 1850 грн в сутки.

Однокомнатный двухместный «люкс» в частном пансионате на Кинбурнской косе стоит от 1100 грн. Стоимость питания дополнительно опустошит кошелек отдыхающих на 350-400 грн.

Более бюджетный вариант отдыха можно найти в Рыбаковке и Очакове. Так, вариант размещения в отдельно стоящем домике или многоэтажном корпусе с удобствами на территории или этаже обойдется в 160 грн в сутки с человека. При этом, в номерах обещают наличие новой кровати с ортопедическим матрацем, холодильника и вентилятора. За комплексное трехразовое питание дополнительно придется заплатить около 200 грн.

Такой же номер, но со старой кроватью (с панцирной сеткой) обойдется еще дешевле – всего 130 грн в сутки с человека. Цена трехместного номера в частном гостевом доме составит примерно 500 грн за номер в сутки.

Про карантинные ограничения этого сезона, вызванные пандемией коронавируса, рассказывает заместитель начальника отдела по вопросам молодежи и туризма управления молодежи и спорта Николаевской ОГА Руслан Волчецкий: «Базы отдыха готовятся принять отдыхающих. Проведены встречи с руководителями ОТГ на местах и владельцами баз отдыха. Всем доведены требования Кабмина и Минздрава по работе во время пандемии коронавируса. Базы готовятся, закупают средства индивидуальной защиты и дезинфекции».

Контролировать соблюдения социальной дистанции на пляжах, а также выносную торговлю у моря будут представители местной власти и сотрудники полиции. Кроме того, проводится разъяснительная работа с предпринимателями, которые занимаются поселением отдыхающих в частном секторе.

В этом году, по словам Волчецкого, туристов из ближнего зарубежья, как и жителей западной Украины, на Черноморском побережье будет очень мало из-за проблем с перевозками. Основной поток отдыхающих будет из Николаевской области и из прилегающих Одесской и Херсонской.

Сейчас базы заполнены на 10-15%, однако с июля ожидается активизация туристов.

А вот детского централизованного оздоровления точно не будет до конца карантина (на момент подготовки материала карантин продлен до 31 июля), а после снятия ограничений может и не начаться по причине экономической невыгодности для принимающей стороны.

Запорожская область: морское «жлобство» и космические цены

Морские курорты Запорожской области уже привычно отличаются от других дороговизной, отсутствием инфраструктуры и «совдеповскими» условиями. Владельцам туристического бизнеса и прочих различных околотуристических сфер не страшен никакой коронавирус. Отсутствие потока туристов они компенсируют заоблачными ценами, при этом уровень сервиса, традиционно, оставляет желать лучшего.

Старший администратор одного из самых популярных и дорогих курортов Бердянска Игорь еще в конце апреля начал получать шквалы звонков от потенциальных отдыхающих. Люди звонили из всех уголков Украины. В том числе и ныне оккупированных территорий – Донецкой и Луганской областей.

Потенциальные отдыхающие пытались забронировать номера на майские праздники. Ни карантин, ни наличие блокпостов, в том числе при въезде в курортные зоны, их не пугали. Объясняли просто: китайского недуга люди не боятся, а с сотрудниками полиции и Нацгвардии, которые стояли на страже дорожных ограничений, всегда можно договориться.

Администратор не принимал заказы и не бронировал номера. Курортный комплекс, в котором он работает, до ослабления карантина закрыл двери для всех гостей. Сейчас же на шезлонгах заведения отогреваются под июньским солнцем десятки туристов. «Гости есть, но, по сравнению с прошлым сезоном, их намного меньше. В основном, едут люди из Киева, Запорожской, Днепропетровский и Харьковской областей. Были и иностранцы, но не могу сказать, постоянно они проживают на территории Украины или же им удалось «прорваться». Чаще всего приезжают на выходные», - рассказывает Игорь.

По его словам, люди не боятся ни коронавируса, ни кризиса, с ним связанного: «Наш комплекс в этом году не повышал цены ни на что – все осталось на уровне прошлого курортного сезона: и стоимость номеров, и цены в ресторане. Некоторые наши конкуренты завысили стоимость в несколько раз».

В принципе, ничего удивительного, Бердянск никогда не отличался демократичными ценами. Здесь дорого все: и проживание, и развлечения, и питание.

К примеру, самый бюджетный вариант жилья – домики на побережье за пределами города. Это стандартные «советские номера» с тремя-четырьмя кроватями, тумбочкой «без двери» и вентилятором. Холодильник, кухня и душ – общие. Туалет – на улице. В этом случае отдых в Бердянске стартует от 80 гривен с человека в сутки. За дополнительные 50 гривен радушная хозяйка «туристического комплекса» может приготовить завтрак или обед.

Если говорить о более цивилизованных и комфортных условиях проживания – в номерах с отдельными санузлами, телевизором, WI-FI и кондиционером - то цены стартуют от 500 гривен в сутки с человека.

Есть и VIP-предложения. К примеру, одна из баз отдыха Бердянска предлагает своим гостям номер за... 17 тысяч гривен в сутки. Почему-то администрация заведения эти апартаменты называет президентскими. Но главное, что, несмотря на цену, этот номер забронирован уже до августа.

В среднем же, VIP-вариант отдыха в Бердянске обойдется в 3 – 4,5 тыс гривен в сутки за номер (3 или 4-местные апартаменты).

Если говорить о развлечениях, то разные морские аттракционы не подорожали: стоимость развлечений стартует от 50 гривен в зависимости от их разновидности. Не существенно повысил цену и Бердянский аквапарк. Вход для взрослого стоит 450 гривен, детский билет – 430.

Тем временем, не перестают удивлять местные предприниматели. Традиционно, с началом курортного сезона в Бердянске повышается цена на еду и напитки. К примеру, на побережье самого популярного запорожского курорта, самое дешевое пиво стоит 40 гривен за бокал (стандартная его цена – не более 25 гривен), столько же придется выложить и за самый обыкновенный пломбир в вафельном стаканчике. А вот «элитное» мороженое – рожок – на Бердянской косе продают по 60 грн.

Несмотря на такие аппетиты местных предпринимателей, главной проблемой в городе остается транспорт. Его в Бердянске категорически не хватает. Курортники ездят с косы в центр города на маршрутных такси – забиваются, как бердянский бычок в консервную банку. Говорить о каком-то уровне комфорта типа кондиционеров в этом виде транспорта не приходится. Кроме того, после 22 часов добраться из центра города, где сосредоточены все развлекательные объекты, на курорт (опять-таки, на косу) можно только на такси. Стоимость – от 150 гривен.

Но власти города не теряют оптимизма и верят в свои же слова о том, как сильно они развивают туризм и привлекают иногородних отдыхающих. Хвастаются тем, что установили новые урны и фонари. Впрочем, они каждый год этим хвастаются.

«В прошлом году мы планировали принять более 1 миллиона туристов. По факту, их было на 20% больше. В этом году, из-за пандемии коронавируса, количество отдыхающих будет меньше, но не настолько, чтобы возникла угроза срыва курортного сезона», - рассказали УНИАН в Бердянской мэрии, уточнив при этом, что пока не могут озвучить точное количество людей, которых курорт готов принять этим летом.

Чуть лучше ситуация обстоит в Кирилловке – это второй по популярности морской курорт Запорожской области. Этот небольшой поселок ежегодно привлекает тысячи туристов, которые едут на отдых с детьми: чистое и неглубокое море, коса и развитая инфраструктура играют в пользу Кирилловки, как семейного курорта.

Как рассказали УНИАН в местной территориальной громаде, туристов, конечно же, меньше, чем в прошлом году, но больше, чем ожидалось из-за коронавируса. О том, какое именно количество отдыхающих планирует принять поселок этим летом, как и в Бердянске, здесь тоже пока не говорят – впереди сезон дождей и медуз, что также может пагубно сказаться на потоке туристов.

Зато в Кирилловке, в отличие от Бердянска, большинство предпринимателей пока не повышали цены ни на жилье, ни на развлечения. Эконом-вариант проживания можно найти даже за 50 гривен в сутки с человека. В среднем же, проживание в более-менее цивилизованном отеле стартует от 350 гривен в сутки с человека.

Местные власти не исключают, что цены могут слегка увеличиться, когда пойдет основной поток отдыхающих – это средина июля и август. Если туристов будет много, то все может подорожать, минимум, на 20%. Но точных прогнозов делать никто не берется. Коронавирус никуда не исчез. И, как сейчас демонстрирует статистика роста заболеваемости в некоторых регионах Украины, карантин тоже может вернуться даже на курорты.

УНИАН