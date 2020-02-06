День святого Валентина: куда поехать на 14 февраля по Украине

УНИАН составил список самых романтических мест в Украине для поездок в День влюбленных.

14 февраля – больше чем День влюбленных. Это повод сорваться и поехать отдохнуть вдвоем от суеты. Это день, который можно сделать запоминающимся не только благодаря подаркам, шампанскому и нежным признаниям, но и получить незабываемые впечатления. А может даже и предложение руки и сердца.

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А лучшие эмоции мы получаем путешествуя. Так что оставьте бары и пафосные рестораны своего города для другого случая, а на День влюбленных отправляйтесь в мини-путешествие (или даже запланированный отпуск на недельку-другую). А куда поехать в Украине на 14 февраля, мы подскажем.

Куда поехать на 14 февраля в Украине

Чтобы прекрасно провести праздник, не обязательно ехать за границу. В Украине достаточно мест, не уступающих по антуражу, красоте и яркости эмоций.

Ужгород и Закарпатье

В Ужгороде с 14 по 16 февраля стартует традиционная "Ужгородская палачинта 2020" (в переводе с венгерского, "палачинта" – блинчик). Это кулинарный фестиваль, приуроченный к проводам зимы с блинами, гуляниями и настоящими закарпатскими традициями. Отличный повод ярко провести День влюбленных.

Если же хочется не шумной толпы, а уединения – отправляйтесь в горы, где можно насладиться тишиной горных озер и лесов, любоваться пейзажами, совмещая все это при желании с активным отдыхом. Или релаксировать в термальных источниках Берегово или Косино.

А можно даже отправиться в Чинадиево, в замок любви Сент-Миклош. Говорят, те, кто выбирает его как место проведения свадебной церемонии, живут всю жизнь в любви и согласии.

Львов и область

Этот город будто создан для влюбленных: романтика мощеных старинных улочек, кафе и ресторанчики на любой вкус и кошелек, атмосфера… На Площади Рынок до марта работает каток под открытым небом, с Ратуши рядом с ним открывается прекрасный вид на старый город, а в любом из многочисленных двориков почти со стопроцентной вероятностью найдете удивительное уютное место, где можно согреться, перекусить и признаться друг другу в любви.

А в Самборе (недалеко от Галицкой столицы) находятся мощи святого Валентина, к которым ежегодно отправляются сотни паломников и просто влюбленных (храм Рождества Пресвятой Богородицы).

Замок Радомысль (Житомирская область)

Если вы парень и ищете самое романтичное место в Украине, куда поехать с девушкой на 14 февраля недалеко от столицы, отправляйтесь с ней в замок Радомысль. Он расположен на территории прекрасного ландшафтного парка. Там есть специальные покои для влюбленных, возможность почувствовать себя настоящими принцем и принцессой. Свадебные церемонии там также проводят.

Тоннель Любви

Самое романтическое место в Украине у большинства ассоциируется именно с Тоннелем любви.

И хоть на посещение этого места у вас не уйдет много времени (больше займет дорога), но все же сделать приятно второй половинке у вас получится. В день Святого Валентина, это место особенное, не такое, как на фотографиях в Google!

Остров влюбленных в Тернополе

Самое романтическое место в Тернополе — Остров Любви.

Он издавна считался местом свиданий и встреч влюбленных пар. Это место излучает нежность, красоту и глубину чувств.

На остров можно попасть через небольшой мостик из парка. Посередине острова расположена беседка с лавочками. Здесь можно проводить время, не замечая его течения.

Остров Любви в Старом Солотвино

Романтический островок на пруду в центре Старого Солотвино местные жители называют «Островом любви».

Насыпан остров искусственно в кон. XX в. На острове сооружен небольшой деревянный рыбацкий домик в окружении берез, к которому ведет деревянный пешеходный мостик. Место выглядит очень романтично, чем привлекает множество туристов и влюбленных.

Но на самом деле, куда бы вы ни отправились, главное – чтобы вам было хорошо вдвоем. А внешний антураж просто дополнял внутреннее состояние.

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