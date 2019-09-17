Венгерский SPA-курорт Хевиз: секреты отдыха на самом большом термальном озере мира

Хевиз - самое большое термальное озеро в мире, расположенное в одноименном городке. Его вода обладает уникальными лечебными свойствами. Туристы со всей Европы съезжаются сюда, чтоб поплавать в воде, которая остается теплой круглый год, поваляться в лечебных грязях и просто расслабится, ведь здесь есть все для полного релакса.

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Местные жители рассказывают о воистину чудодейственных свойствах воды Хевиза. Отмечают, что она лечит множество болезней – от остеохондроза до бесплодия, а также отлично помогает бороться со стрессом.

Поверить в это, конечно, сложно, но ровно до тех пор, пока не окунешься в озеро. Буквально получаса достаточно, чтоб почувствовать позитивное воздействие воды на кожу и полное расслабление после плавания среди водяных лилий.

Для максимального эффекта врачи советуют купаться в озере каждый день на протяжении, как минимум, недели. Лечебный эффект при этом сохраняется ближайшие полгода.

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Однако озеро – это далеко не все, что может предложить городок. На самом деле местные отели предлагают настолько широкий спектр услуг, что даже за две недели вы вряд ли успеете попробовать их все.

Например, в отеле Europa Fit, помимо грязевых обертываний и минеральных ванн, есть даже стоматологический кабинет и центр лазерной косметологии. В NaturMed Hotel Carbona есть программы лечебного голодания, массажные и гидромассажные кабинеты, собственный бассейн с термальной водой из озера и даже аквапарк. Danubius Health Spa Resort Aqua предлагает несколько бассейнов с водой разной температуры и уникальный метод вытягивания позвоночника, разработанный именно в Хевизе.

Многие процедуры предлагают проходить курсами, однако при ограниченном времени пребывания на курорте врачи рекомендуют все же брать их разнообразием, а не количеством.

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Большим плюсом Хевиза является то, что отдыхать здесь можно круглый год. Даже зимой температура в озере не опускается ниже +24 градусов. При этом озеро зимой выглядит невероятно красиво, а разница температур воды и воздуха дополнительно тонизирует. Приятным бонусом станут цены, которые зимой тут обычно ниже.

В целом даже в сезон курорт предлагает варианты размещения на любой кошелек: от апартаментов и комнат, которые сдают в аренду местные жители, до 5-звездочных отелей с all inclusive.

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Ценовой диапазон стартует от 12 евро за ночь. Стоимость проживания в 3-звездочном отеле составит около 35 евро с человека с двухразовым питанием, размещение в 4-звездочном отеле будет стоить от 90 евро за ночь, в 5-звездочном отеле - от 95 евро. В некоторых отелях даже есть «президентские» номера, с собственными джакузи и массажными столами. Отметим также, что в некоторых отелях даже есть русскоязычный персонал.

Однако отдых в Хевизе сложно назвать активным. Из активностей тут разве что лечебная физкультура, плавание в бассейне и парочка туристических мест, таких как римские развалины, где также можно продегустировать местные вина и фермерские продукты, а также загадать желание. Именно поэтому в Хевизе большая часть отдыхающих – это люди в возрасте 50+.

На озеро Балатон за развлечениями

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Тем не менее, если вам надоест сидеть на одном месте, совсем недалеко есть еще одно интересное местечко – живописное озеро Балатон. Это крупнейшее озеро Венгрии, расположенное всего в нескольких километрах от Хевиза. Когда-то эти два озера были одним, однако все лечебные свойства Хевиз оставил себе.

Стоя на берегу Балатона можно подумать, что это море, поскольку берегов не видно. И вот здесь разнообразных активностей хоть отбавляй.

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На склонах у озера расположены виноградники, где вам предложат дегустацию местных вин. В качестве закуски подают колбасы и сыры от местных фермеров, которые запросто могут посоревноваться с итальянскими.

Чтоб в полной мере насладится озером, рекомендуем устроить водную прогулку. На Балатоне с легкостью можно взять яхту в аренду, как парусную, так и моторную. Мы здесь даже увидели судно «Джеймса Бонда».

Также Балатон очень любят рыбаки. Здесь водится около 50 разных видов рыб. Рядом можно арендовать небольшую лодочку и рыболовные снасти. Однако будьте готовы, что для рыбалки нужно специальное разрешение, которое можно купить в специализированных магазинах.

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Помимо этого, на берегу Балатона, недалеко от Хевиза, расположен городок Кестхей. Он приглянется любителям архитектуры. Здесь расположен красивейший Дворец Фештетичей. Это одна из самых больших венгерских усадеб XVIII века, возведенная в стиле барокко. Богатство интерьеров дворца просто поражает. Кстати, семейство Фештетичей до сих пор периодически наведываются в усадьбу, несмотря на то, что она передана в фонд государства.

И кое-что о венгерской еде

Венгры – народ очень гостеприимный и дружелюбный, а еще они любят вкусно и плотно покушать. И, поверьте, тут есть что попробовать, помимо гуляша.

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Во-первых, местные блюда можно попробовать прямо в отелях, просто не бойтесь этого делать.

Во-вторых, даже если вы выбираете all inclusive, советуем хоть разок сходить в один из семейных ресторанчиков в городе. Там вы и гостеприимность прочувствуете, и наедитесь вдоволь. Только учтите: здесь очень большие и сытные порции, одно блюдо можно смело брать на двоих.

Плюс венгерской кухни, что здесь в основном используют натуральные продукты собственного производства. И, конечно же, в большинство блюд добавляют паприку, которая уже стала символом страны и даже используются в орнаментах. Блюда в большинстве своем из мяса и рыбы, а в салатах часто используют слегка маринованные овощи.

Паприкаш, ростбиф, фогаш, фатаньерош, пёрекёльт и, конечно же, гуляш - всё это стоит отведать именно здесь, в Венгрии. А на десерт – шоколадно-карамельный торт «Добош».

Алина Широкая