Бесплатно не полежать и не искупаться: как одно решение одесской власти может испортить курортный сезон

Летний отдых для украинцев на одесском побережье становится все актуальнее. «Безвиз» упростил жизнь далеко не всех граждан, и кто-то ищет бюджетные варианты отдыха. Пляжи Южной Пальмиры предпочитают и подавляющее число местных жителей, и туристы из ближнего зарубежья. В высокий сезон на берегу – не протолкнуться…

Известно, что в июне-августе миллионное население Одессы, за счет приезжих, вырастает, как минимум, вдвое. Понятно, что при таком спросе заявление местных властей о передаче в аренду всех искусственных пляжей незамеченным остаться не могло.

Читайте такжеКак Греция спасла экономику туризмом

В частности, по словам замначальника юридического управления департамента коммунальной собственности горсовета Валерия Микуленко, до конца 2019 года все городские искусственные пляжи перейдут в пользование частников. Речь о внушительной территории – от Ланжерона до Большого Фонтана. Часть данной зоны уже передана в аренду, и ловкие дельцы наладили здесь бизнес. К примеру, платные услуги, которые чиновники разрешили предоставлять примерно на двух третях каждого арендованного участка.

Коммерция заключается в разнообразных закусочных, в прокате зонтов, шатров, «покатушек» на надувном банане или парашюте и т.д. Но основная ставка – невероятное количество пластиковых топчанов. Их выстраивают на песке, стремясь захватить площадь от кромки воды до подпорной стенки. Эдакий ненавязчивый сервис, которым горожан выдавливают на небольшие свободные «пятачки». Недовольным предлагают убираться прочь или раскошелиться на 100-150, а то и пару сотен гривен за прокат одного лежака на обычном пляже. Конфликты между арендаторами и курортниками из-за этого происходят все чаще, доходит до драк. Бичбои, не страшась ни чиновников, ни полиции, выбрасывают вещи горожан за «зону», не стесняясь ни пожилых оппонентов, ни присутствия маленьких детей...

Казалось, проблема вот-вот разрешится в прошлом сезоне. В связи с многочисленными жалобами горожан, департамент муниципальной безопасности горсовета провел рейды по береговой полосе. После этого власти заявили о принудительном демонтаже торговых павильонов, объектов питания и других конструкций, установленных на песке. Так, на пляже «Чайка», что на 10-й станции Большого Фонтана, бульдозер снес деревянные настилы, бунгало, будку-кассу и даже кафе. Подключились и активисты – демонтировали установленный здесь же огромный стальной каркас, а потом - металлический забор на другом пляже – «Отрада», где коммерсанты попросту отрезали кусок песчаной зоны в районе Канатной дороги.

Но прошло совсем немного времени и вместо каркаса появилась гигантская водная горка. Плюс добавились «водные аттракционы» - катера, скутеры и, как следствие, стойкий запах горючего. На других пляжах – похожие истории.

Клубы и «унитазы»

Общая протяженность одесского побережья - более 30 километров, из которых примерно на трети дислоцируются военные, порт и другие стратегические объекты. Около 20 километров занимают пляжи - от Черноморки до Крыжановки (противоположные пригороды). По своему происхождению они делятся на две группы: природные и искусственные. Как раз последние в полном объеме власти города хотят отдать в аренду.

По словам представителя управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Виталия Парфенова, это более 212 тыс. кв. метров, которые были намыты в 60-70 годы прошлого века. Тогда поводом для начала таких масштабных работ стали оползни. Во время одного из них - в районе пляжа «Отрада» - пришло в движение около 20 млн кубометров суши. Другой случился в районе санатория им. Чкалова, принадлежащего в то время лечебно-санитарному управлению Минздрава СССР. Говорят, это стало и толчком противооползневому строительству. Его первая очередь (от Ланжерона до Аркадии) была завершена за 4 года и обошлась госбюджету в 16,3 млн долл. Еще 20 лет ушло на вторую очередь – от Аркадии до мыса Большой Фонтан…

В общей сложности, работы охватили 12 километров побережья: были намыты пляжи, установлены буны и волноломы, а прибрежные склоны озеленили.

Однако до сегодняшнего дня площадь намытых пляжей значительно сократилась. Запроектированный объем песка вымыт штормами, например, на части берега в районе Большого Фонтана, а также - между «Дельфином» и «Аркадией. В прошлом году горожан шокировала «урезанная» «Чайка» и ряд других пляжей. По мнению известного эксперта по вопросам берегоукрепления Юрия Вербы, причина – изначальная ошибка во время проектирования противооползневых работ.

«Представьте себе толпу больных людей, ожидающих открытия поликлиники. Вот, вышел врач и всем поставил один и тот же диагноз. И назначил одинаковый курс лечения. Так же проектировалось берегоукрепление. Ошибок очень много...», - говорит Верба.

Читайте такжеОдесские пляжи - территория повышенной опасности

Он считает, что возведение, к примеру, волноломов - бессмысленно, так как они почти не влияют на силу прибоя, зато мешают нормальной циркуляции морской воды, о чем еще до начала строительства заявляли биологи. В частности, профессор Иван Пузанов предупреждал: волноломы нарушат водообмен, а это приведет к экологическому бедствию. Так оно и вышло. Сейчас участки, отсеченные от открытого моря, между собой экологи называют «унитазами», наполненными в жару самыми разными элементами таблицы Менделеева, ну, и отдыхающими людьми…

«Главное, чему мешают волноломы, кроме водообмена, это нормальной динамике песка. Дело в том, что во время шторма мелкий песок задержать этот подводный барьер не в состоянии, а когда шторм затихает, волнолом становится непреодолимой преградой для самопроизвольного возврата песка ближе к берегу», - подчеркнул Юрий Верба.

Большинство волноломов лучше полностью разобрать, использовав их мега-блоки, например, для строительства яхт-клуба.

«Самая надежная защита берега - широкий пляж, который требует точного расчета. Тогда при любом шторме сила волны погасится…», - считает Верба.

Кроме того, одесские пляжи нужно периодически досыпать. Однако на участках со сложной конфигурацией песок не удержится из-за коротких бун. Собственно, короткие буны – вторая серьезная ошибка проектировщиков искусственных одесских пляжей. По словам Вербы, их необходимо удлинить, но, в основном, только подводную часть.

На сегодня по причине коротких бун Южная Пальмира уже потеряла ряд потенциальных зон отдыха: в районе санатория «Молдова», Большого Фонтана и Аркадии, которая, с некоторых пор, больше напоминает не зону отдыха, а облысевшую торгово-развлекательную площадку. Многие экологи, активисты и обычные горожане подвергли жесткой критике застройку этого некогда райского места. Вместо сотен вырубленных деревьев здесь обустроили торговые ряды и аттракционы. Живые растения заменили пластиковыми пальмами, а элитные (и не очень) клубы закрыли вид на Черное море. Проход на побережье ограничен. Зато можно отдохнуть возле роскошных бассейнов, разумеется, выложив за аренду шезлонга немалые средства – до 400 грн.

«Бизнес на песке – прямой путь к потере пляжей»

По словам Виталия Парфенова, в настоящее время из 212 тыс. кв. метров искусственных пляжей в аренде - около половины (98 тыс.). Чиновники считают, что, передав частникам остальное, городская казна получит хорошую прибыль. Как отметил Парфенов, в 2017 году в местный бюджет от аренды пляжей поступило 8,3 млн грн, в 2018 – 11 млн, а в текущем году ожидается 15-16 млн в национальной валюте.

Читайте такжеВ Одессе активно готовятся к открытию курортного сезона (видео)

Однако, как считают экологи, когда речь заходит о доходах и экологии, главенство следует отдавать природе, а не заработкам. По словам известного в Одессе общественника Юрия Никитина, защита побережья - серьезная проблема, а море очень важно для рекреации горожан и привлечения туристов. Однако сейчас емкость всех пляжей не превышает 60 тыс. человек, что для миллионного города (плюс приток туристов) – крайне мало.

Как отмечает глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, непонятно, почему город вообще пошел по схеме получения прибыли от пляжей. «Суммы, которые заявляют, ничтожны, по сравнению с 10-миллиардным бюджетом, а пляжи – лицо города. Их нужно привести в порядок и достойно содержать, чтобы привлекать в Одессу отдыхающих из других городов и стран», - считает он.

Но даже хорошие начинания, зачастую, упираются в «коррупционный тупик». Например, деревянные настилы. По словам экспертов, во-первых, они позволяют не прилагать особых усилий для надлежащего состояния песчаной зоны. Во-вторых, исключают попытки людей расположиться возле моря на подстилках.

Общественники акцентируют: пляжная зона должна оставаться свободной, а все увеселительные заведения, объекты питания и другие сооружения нужно перенести за подпорные стены.

«Бизнес на песке – прямой путь к потере пляжей», - утверждают эксперты.

По словам юриста Светланы Поповой, арендаторы воспринимает пляж, как собственность и перестают понимать, что это - территория общего пользования. Стремясь получить максимальную прибыль, они ограничивают доступ людей к морю. «Кроме того, пляжи сдают в аренду как сооружения, построенные в 1960 годах, и соответствующим образом оценивают. То есть, отталкиваются от балансовой стоимости не земли, а имущества на момент передачи в пользование. В итоге, в бюджет поступает небольшая сумма», - отметила юрист.

Она подчеркнула, что установка топчанов (пусть и в арендованной зоне) без просьбы конкретного клиента является незаконной. «Топчан – услуга, а до того, как потребитель его заказал, это предмет, мешающий передвигаться по пляжу – по территории общего пользования», - подчеркнула она.

Аналогично – обустройство шатров, бунгало, настилов, столов и прочего инвентаря, закрывающего песок.

Другими словами, с открытием нового пляжного сезона конфликты неизбежны. Люди и сейчас максимально кучкуются, отказываясь платить за шезлонги и другие «блага цивилизации». Когда в аренду перейдут оставшиеся искусственные пляжи, социальное напряжение в Одессе будет лишь нарастать, что изрядно подпортит имидж «черноморской жемчужины». Для наведения порядка на побережье нужно только желание и воля руководства города. Ведь у Одессы - большой потенциал. Город мог бы занять заметное место на карте всемирно известных мегаполисов-курортов.

Лариса Козовая, Одесса