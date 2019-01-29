Эпатажные и интригующие: 10 музеев современного искусства по всему миру, где стоит побывать каждому

MoMA (Нью-Йорк, США)

Нью-Йоркский музей MoMA (Museum Of Modern Art) является самым большим и одним из первых музеев современного искусства в мире. Именно он послужил прототипом создания аналогичных музеев во всех культурных столицах. Также МоМА входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира – более 3 млн человек ежегодно.

Его открытие состоялось в 1929 году. Идея создания музея принадлежала Эбби Рокфеллер – жене американского предпринимателя и филантропа Джона Рокфеллера-младшего (сына известного миллионера). Музей открыли в шести залах офисного здания на Манхеттене.

Что посмотреть: Коллекция МоМА невероятно богатая – живопись, рисунки, фотографии, скульптуры, инсталляции, видео-арт, предметы дизайна и архитектуры. В целом более 150 тысяч произведений и примерно 4 миллиона кинофильмов. Среди всемирно известных шедевров здесь экспонируются «Звездная ночь» Ван Гога, «Танец» Матисса, «Авиньонские девицы» Пикассо, «Постоянство памяти» Дали, «Птица в пространстве» Бранкузи, «Белое на белом» Казимира Малевича.

Что очень удобно, на сайте MoMA можно найти информацию о всех произведениях, начиная с 1929 года.

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Отдельного внимания заслуживает новое здание музея, построенное в 2004 году японским архитектором Йоси Танигути. При входе расположен сад скульптур. В летнее время этот зал становится самым популярным среди посетителей музея. Кстати, именно здесь выставлена для обозрения одна из знаменитых работ Пикассо – «Коза», созданная художником в 1950 году.

На двух этажах ниже уровня земли в здании музея располагаются небольшие кинозалы, куда может спуститься любой посетитель и посмотреть предложенные киноработы. Чаще всего это документальные или исторические фильмы, рассказывающие о жизни и творчестве авторов работ, которые хранятся в Музее Современного Искусства Нью-Йорка. Входной билет, купленный для посещения музея МоМА, дает право посмотреть любой фильм без дополнительной платы.

Стоимость посещения: взрослые – $25 (700 грн), пенсионеры – $18 (500 грн), студенты – $14 (390 грн). В цену билета входит аудиогид. В пятницу в промежутке 16:00-20:00 – вход свободный.

Время работы: пн, ср-чт, сб-вс 10:30-17:30, пт 10:30-20:00.

Tate Modern (Лондон, Великобритания)

Лондонская галерея современного искусства Тейт Модерн (Tate Modern) – культовое место для людей, интересующихся современным артом. Здесь хранится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Музей не ограничивает себя ни жанрами, ни списком имен авторов, ни даже рамками привычных тем. Девиз Тейт Модерн – «Искусство не знает границ, возраста, гендера».

Лондонская галерея современного искусства была открыта в 2000 году. Разумеется, сразу внимание привлекает само здание музея. Это реконструированное помещение бывшей электростанции Bankside Power Station. Сейчас эта конструкция дает возможность необычно экспонировать масштабные художественные проекты. Например, в турбинном зале площадью 3400 кв. м и высотой в пять ярусов проходят масштабные выставки современных авторов. Это место посетили около 30 млн человек.

Что смотреть: В постоянной экспозиции Современной галереи Тейт можно увидеть работы Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Хуана Гриса, Пауля Клее, Робера Делоне, Эрнста Людвига Кирхнера и многих других известных художников-модернистов.

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Помимо постоянных экспозиций, в Тейт Модерн регулярно проводятся временные выставки и инсталляции, а также живые выступления и познавательные мероприятия. Так, например, каждые выходные здесь работает учебный центр Open Studio, в котором дети вместе с родителями могут поэкспериментировать с различными материалами и инструментами и создать собственное произведение в духе последних художественных течений.

Каждый день на разных уровнях галереи проходят бесплатные 45-минутные экскурсии на английском языке, к которым можно присоединиться, не бронируя место заранее. Темы лекций можно посмотреть на сайте музея.

Меньше всего народу в галерее Тейт в будние дни с утра, сразу после открытия. Ближе к обеду посетителей становится значительно больше. Самый загруженный день в музее – это суббота, а самый свободный – среда.

Стоимость посещения: Постоянная экспозиция – бесплатно, временные выставки – около 11-18 фунтов (400-650 грн).

Время работы: вс-чт 10:00-18:00, пт-сб 10:00-22:00.

Музей Гуггенхайма (Бильбао, Испания)

Музей в испанском городе Бильбао является одним из филиалов музея современного искусства Соломона Гуггенхейма. Стоит отметить, что Фонд Гуггенхайма владеет одним из наибольших в мире собраний современного искусства. В настоящее время у Фонда есть три музея: в Нью-Йорке, Венеции и Бильбао. Четвертый музей сейчас строится в Абу-Даби.

Музей Гуггенхайма в Бильбао открылся относительно недавно – в 1997 году. Расположен он в уникальном здании, спроектированном архитектором Фрэнком Гери. Футуристическая конструкция облицована листами титана общей площадью 24 тысячи кв. м. Она признана одной из наиболее зрелищных в мире в стиле деконструктивизм. По словам архитектора, это строение воплощает абстрактную идею космического корабля, возможно, для межпланетных путешествий. Из-за необычного вида музей также сравнивают с птицей, самолетом, артишоком и распускающейся розой.

Несмотря на короткое время существования – всего 22 года – музей успел стать символом Бильбао и одной из его самых ярких достопримечательностей.

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Внутри здание музея не менее футуристическое – в центре находится трехэтажный высокий атриум, от которого изогнутыми лепестками отходят залы. Постоянная экспозиция помещается на самом верху. Третий этаж разделен на несколько зон – каждая посвящена отдельному направлению искусства.

Постоянные экспозиции музея посвящены искусству XX века. Интересно, что инсталляции и электронные работы превышают по количеству традиционные картины и скульптуры.

Центральной работой музея является серия скульптур «Суть времени», выполненных американским скульптором Ричардом Серра. Восемь огромных криволинейных изваяний, выполненных из листов корабельной стали, занимают огромное помещение. Они разные – от простых эллипсов до спиралей. Композиция трансформируется, разделяя и сужая пространство, направляя посетителей по изогнутой траектории до полного тупика.

Что смотреть: Здесь выставлены картины сюрреалистов, кубистов, постмодернистов и абстракционистов начала и середины XX столетия. Это работы Модильяни, Пикассо, Шагала, Кандинского, Лонга, Энди Уорхола, Ива Кляйна, де Кунинга, Франческо Клементе.

Стоит упомянуть, что рядом с музеем находятся необычные арт-объекты, которые продолжают фантастическую тему здания. Это огромная цветочная собака; неузнаваемые с первого взгляда тюльпаны, больше похожие на стеклянные игрушки; 9-метровый паук; скульптура «Высокое дерево и глаз», напоминающее цепь ДНК.

Стоимость посещения: €11 (350 грн).

Время работы: каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.

Центр Жоржа Помпиду (Париж, Франция)

Это не просто музей, а целый центр культуры и искусств. Он был открыт в 1977 году для того, как говорится на сайте музея, чтобы «изучать современное искусство в виде танца, музыки и живописи».

В 1969 году президент Франции Жорж Помпиду, как большой ценитель искусства, решил создать культурный центр на свободном участке в парижском квартале Бобур. Сразу же был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект здания, в котором приняли участие авторы из 50 стран.

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В итоге был выбран проект трех молодых архитекторов: Ренцо Пиано, Джанфранко Франчини и Ричарда Роджерса. Они предлагали построить стеклянное здание в форме параллелепипеда с эскалаторами, а часть конструкций и некоторые элементы вынести наружу, тем самым увеличив выставочную площадь. В ходе строительства внешние трубы, тросы и провода разукрасили в различные цвета: красный, желтый, зеленый, синий и белый. В экстерьере комплекса присутствуют три архитектурных стиля: брутализм, структурный экспрессионизм и постмодернистская архитектура.

Смелое архитектурное решение вызвало много критики, поскольку здание Центра Помпиду сильно отличается от остальной архитектуры этого квартала. Его размеры просто огромны для центра Парижа: длина – 166 м, ширина – 60 м, высота – 42 м. Несмотря на неоднозначные оценки современников, это строение стало одной из визитных карточек столицы Франции. Сегодня центр Помпиду является третьей по посещаемости парижской достопримечательностью после Лувра и Эйфелевой башни.

Также с Центром Помпиду ассоциируют еще одно экстравагантное произведение – фонтан Стравинского, который находится рядом с музеем. Его в 1983 году создал швейцарский архитектор Жан Тэнгли. На его поверхности расставлены 16 ярких скульптур, которые двигаются в воде под лучшую музыку композитора Игоря Стравинского, выпуская струи брызг.

Музей современного искусства содержит коллекцию из 60 тысяч экспонатов таких направлений как живопись, дизайн, архитектура, фотография, инсталляция, видео и мультимедиа. Здесь представлены постоянные и временные экспозиции.

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Что смотреть: В Помпиду находится огромная коллекция работ Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Герхарда Рихтера, Анри Матисса, Эдварда Мунка, Джексона Поллока и других мастеров. В выставочных залах можно увидеть инсталляции, сделанные из самых разных материалов – от стекла и дерева до пластика и ткани. Здесь можно наткнуться на разбросанную одежду или разноцветные гигантские постеры, изображающие человеческие органы. Экспозиции часто меняются, и никогда не знаешь, чем музей удивит в следующий раз.

Стоимость посещения: Для посетителей в возрасте до 18 лет вход в музей, на временные выставки и панорамы бесплатный. Цена билета для молодежи (18-25 лет) – €11 (350 грн), для взрослых – €14 (440 грн).

Время работы: каждый день, кроме вторника, с 11:00 до 22:00.

Музей Соумайя (Мехико, Мексика)

В первую очередь, как это часто бывает с музеями современного искусства, внимание привлекает необычная форма здания. Из-за своего внешнего вида музей получил название «Наковальня».

Примечательна не только форма строения, но и ее футуристический фасад. Он состоит из 28 изогнутых стальных колонн, каждая из которых покрыта шестиугольными алюминиевыми пластинами. При этом в музее абсолютно нет окон. Их отсутствие объясняется не только особым решением архитектора, но еще и тем, что находящиеся здесь произведения искусства нуждаются в защите от солнечного света. Частично свет проникает в сооружение благодаря небольшому отверстию между кровлей и верхним этажом.

Это частный музей, в котором представлена личная коллекция владельца центра Карлоса Слима и его покойной супруги Соумайи, в честь которой и назван музей. Читайте такжеОстров Крит: побег за теплом в любое время года

Стоит сказать, что музей Соумайя – просто огромен. Это один из самых больших в мире и крупнейший в Латинской Америке. Общая стоимость произведений искусства составляет более 700 миллионов долларов.

Музейная экспозиция занимает 6 этажей здания, а это свыше 5,5 тысяч кв. м. Остальные помещения были отданы под зрительный зал, библиотеку, ресторан, различные офисные помещения и магазины.

Что смотреть: В музее-наковальне представлены более 6 тысяч картин и скульптур. Среди знаменитых экспонатов можно увидеть классику – скульптуры Родена, полотна Леонардо да Винчи, а также произведения модернистов – Матисса, Диего Риверы, Моне, Ван Гога. Кроме полотен и скульптур, здесь хранятся предметы культуры май и коллекция старинных монет Мексики.

Стоимость посещения: вход свободный.

Время работы: Каждый день с 10.30 до 18.30.

Гамбургский вокзал (Музей современности в Берлине, Германия)

В старинном здании бывшего Гамбургского вокзала, который был построен в 1847 году, сейчас находится Музей современности. До этого в 1906 году здесь располагался Музей транспорта.

После войны вокзал долгое время пустовал. Но, начиная с 1980-х, здание приспособили под художественные выставки. После перестройки сооружения по планам архитектора Йозефа Пауля Кляйхуса в 1996 году, в Гамбургском вокзале открылся Музей современного искусства. Сюда были переданы произведения из Национальной галереи Германии и частного собрания берлинского коллекционера Эриха Маркса.

Что смотреть: В коллекции музея находится множество полотен и скульптур самых разных мастеров со всего мира. Среди самых известных – Йозеф Бойс, Ансельм Кифер, Рой Лихтенштейн, Ричард Лонг, Сай Туомбли, Энди Уорхолл. Первый этаж восточного флигеля музея вместил в себя медийный архив Йозефа Бойса — одного из главных мастеров перформанса ХХ века.

Кроме того, в Музее современного искусства проводятся временные выставки, где свои работы могут презентовать молодые современные художники и скульпторы.

Туристам полезно будет знать, что внутри музея по одну сторону от входа находится лучший в Берлине магазин литературы по искусству, а по другую — кафе, видеоархив и Aktionraum — зал для перформансов.

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Придя в берлинский Музей современного искусства, можно попасть на бесплатную экскурсию на немецком или английском языке, которая включает осмотр постоянных экспозиций. С расписанием таких программ можно ознакомиться на официальном сайте музея.

Стоимость посещения: €14 (440 грн).

Время работы: Вт, ср, пт – 10:00-18:00, чт – 10:00-20:00, сб, вс – 11:00-18:00. Выходной – понедельник.

Национальная галерея современного искусства (Рим, Италия)

Национальная галерея современного искусства (Galleria Nazionale d’Arte Moderno», она же GNAM) расположена на территории живописного римского парка Вилла Боргезе. Под кровлей особняка XVII века находятся сразу два музея – галерея классической живописи и скульптуры (открыта в 1883 году) и галерея современного искусства (появилась в 1915 году).

В GNAM собрана одна из крупнейших в мире коллекций произведений искусства XIX-XX веков (около 20 000 картин, скульптур и инсталляций). Большую часть экспозиции галереи составляет живопись и скульптура. Особое место отведено пейзажам, а также представителям различных «-измов» – натурализма, импрессионизма, символизма, футуризма, кубизма, сюрреализма и абстракционизма.

Что смотреть: Здесь представлены шедевры Клода Моне, Ван Гога, Поля Сезанна, Эдгара Дега, Огюста Родена, Умберто Боччони, Мана Рэя, Макса Эрнста и многих других. С полным перечнем произведений можно ознакомиться на сайте музея.

Также в римской галерее современного искусства находится ландшафтный парк Вилла Боргеза с бесчисленными соснами, полянами и фонтанами.

Стоимость посещения: Полный билет – €10 (315 грн), льготный – €5 (157 грн).

Время работы: с 8:30 до 19:30. Выходной – понедельник.

Парк-музей Крёллер-Мюллер (Оттерло, Нидерланды)

Музей и парк скульптур Крёллер-Мюллер (Kröller-Müller) расположен в центре Национального парка Хоге Велюве в 60 км от Амстердама. Это один из самых необычных музеев современного искусства в мире. Отличается от других он хотя бы потому, что находится под открытым небом.

Необычная идея музея была реализована в 1960-е годы. На территории в Национального парка Оттерло площадью 25 га был сформирован музей скульптур. Интеграция с природой и расширение пространства для презентаций позволило существенно увеличить экспозиции, а современным скульпторам (среди которых Снелсон, Кристо, Серра) удалось реализовать свой творческий потенциал на открытых пространствах.

Стоит отметить, что парк скульптур Крёллер-Мюллер – один из немногих музеев в мире, по которому можно беспрепятственно прокатиться на велосипеде. На территории парка-музея для путешественников сделаны удобные бесплатные парковки для двухколесного транспорта.

Что смотреть: Расположенная под открытым небом выставка включает работы лучших скульпторов прошлого века и современности. Среди них – Огюст Роден, Генри Мур, Жан Дюбюффе, Марк Ди Суверо, Лючио Фонтана, Клас Олденбург, Фриц Вотруба и многие другие.

Стоимость посещения: Дети – €10 (315 грн), взрослые – €19,90 (630 грн).

Время работы: с 10:00 до 16:30, выходной – понедельник.

Музей современного искусства(Шанхай, Китай)

Музей современного искусства (China Art Museum) в Шанхае является одним из крупнейших художественных музеев Азии. Это пример превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя. Раньше музей был заброшенной оранжереей в Народном парке Шанхая. Но потом за него взялись архитекторы, и развалины превратили в стеклянное здание в несколько ярусов. Стены выложены по диагонали черным монгольским камнем, а стекла и стальные рамы создали эффект повторяющихся отражений и "танцующего" здания. Сейчас MOCA окружают другие культурные центры – Большой театр Шанхая, художественный музей и музей Шанхая.

MOCA Shanghai был основан в 2005 году Фондом Самуэля Кунга как первое некоммерческое, независимое учреждение современного искусства в Шанхае. Помимо него в китайском мегаполисе есть еще 7 различных музеев и галерей современного искусства.

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Что смотреть: В музее собраны лучшие образцы китайского и международного современного искусства. Среди них – не только картины художников, но и произведения ведущих имен мира моды и анимационного творчества, таких как Сальваторе Феррагамо, домов Шанель, Диор и студии Пиксар.

Выставки шанхайского музея современного искусства поражают своей необычной тематикой. Здесь представлены работы, которые не удастся увидеть больше нигде. Например, коллекция предметов современного искусства Индонезии, Венгрии, Италии, Индии, а также выставка финского дизайна.

В Шанхайском музее современного искусства также проходят временные выставки. Сейчас, например, это презентация уличного искусства Urban Graphic. С афишей меняющихся экспозиций можно ознакомиться на сайте музея – кроме китайского, меню доступно на английском языке.

Стоимость посещения: Полный билет – 50 юаней (205 грн), льготный – 25 юаней (103 грн).

Время работы: Воскресенье-четверг – 10:00-18:00, пятница-суббота 9:00-19:00.

Королевский музей Онтарио (Торонто, Канада)

Знаменитый Королевский музей Онтарио (Royal Ontario Museum, сокращенно ROM) открылся в 1857 году и считается одним из самых крупных музеев Канады. Спустя 150 лет о нем заговорили благодаря талантливому современному архитектору Даниелю Либескинду. В 2007 году он превратил нео-романскую церковь, в которой располагался музей, в невероятное строение в виде кристаллов с острыми углами из стекла и алюминия, преобразивших весь окружающий пейзаж.

Несмотря на многочисленные споры и дискуссии по поводу внешнего облика «Кристалла», Королевский музей Канады занял место в пятерке крупнейших музеев Северной Америки, а также был включен в семерку архитектурных чудес света.

Первое место, куда попадает посетитель, это обширный атриум, который называется «Дом духов». Здесь постоянно слышны различные звуки природы, перекликающиеся с голосами людей.

Также на первом этаже находится центральная лестница, которую называют «Лестницей чудес». Выполнена она в виде галереи, в витринах которой можно посмотреть тысячи уникальных предметов из разнообразных коллекций музея.

На втором этаже музея находится галерея динозавров, на третьем – выставочные залы с искусством Африки, Восточной Азии и обеих Америк. Четвертый уровень музея занимает Институт современного искусства.

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Необычным местом для экспозиции стала станция метро, которая ведет к музею. Власти города Торонто решили сделать ее в духе современного искусства – объединив разные стили и культурные течения. На платформе, где люди ожидают поезд подземки, разместили металлические колонны, сделанные современными скульпторами. Их украсили иероглифами, египетскими письменами, лицами фараонов и индийцев майя, узнаваемыми элементами китайской архитектуры. Несмотря на смешение стилей, которое вызвало бурю критики, это место считается одним из самых популярных среди туристов.

Что смотреть: Коллекция музея включает около 6 млн экспонатов и имеет более 40 галерей. Среди самых узнаваемых – работы Пуссена, Моне, Гварди, Гогена, Эль Греко и Ван Гога. Здесь собраны лучшие образцы таких течений, как символизм, импрессионизм, фовизм и кубизм.

Стоимость посещения: взрослые – $20 (418 грн), дети (4-14 лет) – $14 (290 грн), льготный билет – $15,50 (325 грн).

Время работы: музей работает каждый день с 10:00 до 17:30, кроме 25 декабря.

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С уверенностью можно сказать – если вы не являетесь почитателем современного искусства, это означает только то, что вы не были в правильном музее. Каждый из выше перечисленных культурных центров добавит в вашу эстетическую копилку что-то новое. И главное, – посетив хотя бы один из этих интереснейших музеев, вы станете смотреть на искусство по-другому.

Вероника Кордон