ТОП-5 украинских ратуш, которые стоит увидеть каждому (видео)

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Если вы не знаете, куда поехать в ближайшие выходные, предлагаем ТОП-5 украинских ратуш, которые стоит увидеть каждому.

Черновицкая ратуша

Черновицкая ратуша — одна из самых красивых ратуш Западной Украины. Ежедневно в полдень на балконе здания трубач играет мелодию известной песни «Маричка».

Мукачевская ратуша

На ратуше города Мукачево находятся часы-куранты, установленные в 1904 году. Они неоднократно входили в пятерку лучших башенных часов в Европе.

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Ивано-Франковская ратуша

До наших времен дошла уже перестроенная ратуша Франковска, аутентичная не сохранилась. Первая ратуша имела 9 этажей и использовалась как зал суда.

Ратуша в Дрогобыче

Дрогобычская ратуша в стиле классицизм с элементами эклектики была построена в XIX веке, тогда она была деревянная. Однако со временем она стала разваливаться, и ее решили перестроить в 20-х годах ХХ века. Часть старой ратуши разобрали и добавили третий этаж.

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Бучацкая ратуша

Это – творение двух талантливых мастеров: поляка Бернарда Меретина и немца Иоганна Георга Пинзеля. в 1920-х годах некоторое время в здании жили люди и находились лавки.