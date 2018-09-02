Путешествие за 300$: Калейдоскоп впечатлений в Стамбуле

Авторы проекта Time 2 Travel Club посетили, в общей сложности, более 40 стран и организовывают уникальные путешествия по всему миру. Сегодня они расскажут нам о Стамбуле – городе, который славится не только богатой историей и архитектурой. Сюда едут ради потрясающих пейзажей, прекрасной кухни и совершенно особой атмосферы.

Коротко о Стамбуле

Во-первых, это очень большой город. Настолько большой, что за одну или даже несколько поездок нельзя объять его полностью. Поэтому сейчас мы дадим основные ориентиры для тех, кто поедет туда впервые.

Во-вторых, это очень комфортный город. Несмотря на многочисленные отличия в культуре и большое разнообразие, украинцу легко почувствовать себя здесь как дома. Английский язык знают практически все, да и русский понимают многие. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что каждый прохожий вас поймет, но в туристических районах проблем точно не будет.

Климат в Стамбуле более теплый, чем в наших широтах. Но если вы захотите погреть косточки в зимнее время, лучше продвигаться дальше на юг: с декабря по март возможны дожди и холодные морские ветра. Лучшее время для посещение этого города – весна или осень. В это время там солнечно, но не слишком жарко.

Как добраться в Стамбул?

Стоимость прямых перелетов из Украины в Стамбул начинается от 140 долларов (за билеты в обе стороны), а если планировать поездку заранее и поймать хорошую акцию, можно вложиться и в 100 долларов.

Читайте такжеПутешествие за 300$: Горный воздух Тбилиси

По прилету в Стамбул вы пройдете стандартную процедуру таможенного контроля и получите штамп в паспорте. Неожиданности маловероятны: у нас действует полный безвизовый режим и турецкие таможенные офицеры довольно лояльны.

В холле аэропорта вас плотной толпой окружат таксисты – впрочем, как и во многих других туристических странах мира. И, так же, как и в других странах, экономному путешественнику стоит игнорировать их призывы и направляться в сторону общественного транспорта.

Из аэропорта имени Ататюрка добраться в центр города совсем просто: станция метро Havalimani расположена рядом с аэропортом и дорога займет чуть больше получаса.

Из аэропорта Сабиха Гёкчен добираться сложнее, так как он находится дальше от города. В данном случае придется воспользоваться автобусом и ехать от 1 до 2 часов, в зависимости от загруженности дорог.

Где остановиться?

Во время первой поездки в Стамбул рекомендуем останавливаться в районах Султанахмет, Фатих или недалеко от площади Таксим. Так вам будет удобнее исследовать все основные достопримечательности, да и сами по себе эти районы располагают к прогулкам.

Читайте такжеГород котов: Reuters показал жизнь пушистиков в разных уголках Стамбула (фоторепортаж)

Вот ориентировочные цены на жилье:

- хороший хостел будет стоить от 19 долларов за одно место;

- недорогой отель обойдется в сумму от 23 долларов за номер;

- цены в отелях 3* стартуют 35 долларов за номер.

При выборе недорогого жилья обязательно читайте отзывы. Стамбул – это город с огромным количеством хостелов, гестхаусов и отелей. И за 20-25 долларов с равной вероятностью можно попасть как в небольшую, но аккуратную комнату, так и в темную пыльную «клетушку».

Что посмотреть?

Вот наш маршрут, с которого стоит начать исследование этого города, чтобы получить яркие и разнообразные впечатления.

Голубая мечеть. Можно сказать, что это вторая по значимости мечеть в исламском мире после Мекки – и это само по себе интересно. А можно сказать, что это просто очень красивое здание. Чтобы оценить его в полной мере, стоит зайти внутрь. Пускают всех, не только мусульман, но женщинам нужно покрыть голову.

Цистерна Базилика. Совсем недалеко от Голубой мечети находится древнее подземное водохранилище, сохранившееся еще с VI века. Раньше там хранилось около 100 тысяч тонн воды на случай засухи или осады города, а сейчас находится подземный музей, который благодаря своим аркам и колоннам похож на самый настоящий дворец.

Читайте такжеНетипичная Турция: страна четырех морей, уникального колорита и «секса на пляже»

Музей Айя София. Если копнуть в историю, то не так давно Стамбул (в прошлом Константинополь) был центром христианского мира. И Софийский собор был одной из главных его святынь. Прошло время, к собору пристроили минареты, но христианских стиль виден до сих пор. А потому получилась колоритная смесь романского и османского стилей. Даже если вы не поклонник истории, стоит зайти посмотреть, тем более что эта достопримечательность находится рядом с первыми двумя.

Дворец Топкапы. Это не просто главный дворец османских правителей. Это целый комплекс, состоящий из четырех дворцов, общей протяженностью в 5 километров. Смесь нескольких архитектурных стилей, роскошный сад, уникальные коллекции шахской мебели и фарфора… Для понимания масштабов: на публичное обозрение одновременно выставляется около 65000 экспонатов, и это всего лишь 10% общей музейной коллекции.

Парк Гюльхане. Продвигаясь от дворца Топкапы в сторону паромной переправы, вы пройдете через парк Гюльхане. Это одно из любимых мест отдыха как туристов, так и местных жителей. Километры дорожек, фонтаны, множество мест для отдыха, виды на Босфор и цветы. Весной в этот парк приходят специально, чтобы полюбоваться тюльпанами. А еще здесь уже 1600 лет стоит Готская колонна – напоминание о победе древнего Рима над готами.

Поездка на пароме через Босфор. Согласно древнегреческой легенде, Зевс, под влиянием непреодолимых семейных обстоятельств и разгневанной жены Геры, переплыл этот пролив в образе большого быка. В честь этого знаменательного события пролив назвали Боспор, или «коровий брод». Чтобы оценить достижение древнего бога и просто полюбоваться пейзажем, стоит прокатиться на пароме, который постоянно курсирует между европейской и азиатской частью города.

Галатская башня. Переправившись через Босфор, поднимитесь на фуникулере на Галатский холм. Там с V века стоит башня, которая в свое время обрастала валами, бастионами и даже служила некоторое время маяком. Она меняла свое название и функциональные обязанности, но по сути всегда оставалась ориентиром и сторожем города. По некоторым историческим документам, именно с нее произошел первый управляемый полет человека с самодельными крыльями.

Читайте такжеАнкара из первых уст: османские домики, знаменитые рынки и ни слова о политике

Площадь Таксим. Это главная площадь современного Стамбула, окруженная магазинами и ресторанами. Отсюда же берет начало главная торговая улица города – Истикляль.

Мечеть Сулеймание. Вернувшись на пароме из Европы в Азию, стоит подняться к самой большой мечети и одному из символов Стамбула – Сулеймание. Эта мечеть в свое время была не только религиозным зданием, а и огромным комплексом с банями, школами-медресе, кухнями, больницей, библиотекой и обсерваторией. На территории мечети находится усыпальница жены султана Сулеймана Великолепного, бывшей гаремной наложницы Хюррем Хасеки-султан, больше известной как Роксолана.

Гранд Базар. Ну, и на закуску - настоящий восточный колорит, главный туристический базар Стамбула. Перефразировав известную цитату Гоголя, можно сказать: «Если, вы здесь не нашли того что искали, значит этого нет в природе». Там действительно стоит пройтись, прицениться, впечатлиться атмосферой и разнообразием красок… И прогуляться по другим улицам города, чтобы купить практически то же самое, но дешевле. Либо же можно торговаться, как лев, но это развлечение на любителя.

А вот основные достопримечательности Стамбула на карте:

Чем и где питаться?

Конечно же, при столь насыщенном маршруте время от времени нужно возобновлять силы. Да и турецкая кухня – очень разнообразная и вкусная. Это сложный коктейль из блюд народов мира под османским соусом.

Вот самые популярные блюда, которые обязательно стоит попробовать:

Кебабы. Стоит попробовать донер кебаб, известный нам под названием «шаурма», а также адана кебаб в виде длинных полосок запеченного фарша, патлыджан кебаб из баклажана… и еще около десятка разных видов кебаба.

Джаджик. Легкий освежающий суп, турецкая окрошка.

Дондурма. Мороженое из салепа, молока, мастики и сахара. Оно более вязкое, чем привычное нам мороженое, и отличается по вкусу. Это популярный десерт как среди туристов, так и среди местных жителей.

Читайте такжеТуристы облюбовали турецкий «Восточный экспресс» как место для романтики и приключений (фоторепортаж)

Лахмаджун. Арабско-турецкая версия пиццы с хрустящей корочкой.

Мезе. Набор разнообразных закусок небольшими порциями. Там могут быть салаты, фрукты, рыбные и мясные шарики: каждое заведение подает это блюдо по-своему.

Сютлач. Сладкий молочный пудинг, который нередко запекают в печи до образования золотистой корочки.

Супы (чорба). Их, как и кебабов, в Турции великое множество, но на вершине всех хит-парадов – традиционный чечевичный суп.

Плов с рисом или булгуром. Что такое «плов», мы все знаем. В Турции его готовят иначе, чем у нас или в Узбекистане, но тоже очень-очень вкусно.

Айран. Кисломолочный напиток, похожий на легкий кефир, который замечательно утоляет жажду и, кроме вкусовых качеств, очень полезен для пищеварения.

Сладости. Десятки видов пахлавы и лукума – катастрофа или, наоборот, рай для сладкоежек. Это то, что стоит пробовать, покупать и везти домой.

Лайфхак от путешественников. Гуляя по центральным улицам, не слушайте зазывал. В туристических ресторанах, во-первых, можно попасть на не самую вкусную кухню, а, во-вторых, будет дороже. Отходите на 1-2 квартала в сторону и заходите в заведения, где питаются местные жители. Там будет очень вкусно, огромные порции и просто смешные цены. Плотный обед на одного человека обойдется в таких заведениях вам примерно в 5-10 долларов (в зависимости от вашего аппетита). Потому если вдруг заходите в заведение и видите цены значительно выше – лучше сменить место, если не хотите тратить лишнее.

Посчитаем?

За выходные в Стамбуле по нашему маршруту вы пройдете около 11 километров. Может показаться, что это совсем немного. Но, во-первых, вам предстоит здорово погулять вверх и вниз по холмам. Во-вторых, некоторые достопримечательности сами по себе добавят вам несколько километров к «счетчику». А, в-третьих, вы будете то и дело сворачивать с маршрута, чтобы рассмотреть очередную улицу или мечеть.

Ну а теперь финансы.

Перелет будет стоить, в среднем, 140 долларов (за билеты в обе стороны). Проживание в недорогом отеле – 46 долларов за 2 ночи. Питание - около 60 долларов на одного человека за всю поездку. На транспорт (проезд из аэропорта, паром, фуникулер, проезд обратно в аэропорт) вы потратите около 4 долларов.

Итого, путешествие обойдется в 250 долларов и еще 50 долларов останется на сувениры и другие приятные покупки.

Вместо заключения

Стамбул похож на калейдоскоп. Огромный, шумный и, конечно же, цветной калейдоскоп, который вобрал в себя самые разные культуры и традиции.

В первый раз вы познакомитесь с его атмосферой и увидите самые известные достопримечательности. Во время следующих поездок начнете исследовать разные кварталы и улицы... И будете сами выбирать, какое приключение устроить себе на этот раз.

Анастасия Крыжановская и Федор Карета, основатели проекта по организации уникальных путешествий Time 2 Travel Club