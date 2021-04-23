В Ужгороде открылась выставка "Мир писанки-2021". Побывал на ней и корреспондент УНИАН.
Читайте такжеВ Киеве стартовал традиционный фестиваль писанок, теперь еще и с кроликами (фото, видео)В этом году в выставке приняли участие мастера не только из Закарпатской области, но и из Киевской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Всего было представлено около 500 писанок.
Ее цель – популяризация и развитие народных традиций на Закарпатье, ознакомление с разновидностями росписи писанки, воспроизведение ее аутентичных образцов.
Что известно о писанках
- Писанка - яйцо, декорированное традиционными символами, которые пишутся с помощью воска и красителей.
- В представлениях многих народов яйцо воплощало источник жизни и всей Вселенной.
- Фестивали писанок традиционно проходят во Львове и Ужгороде, в последнем городе в этом году проходит седьмая выставка писанок.
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