Рейсы в Киев будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi с 1 июля запустит рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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В частности, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания будет выполнять полеты из международного аэропорта Абу-Даби в международный аэропорт «Борисполь».

Что этому предшествовало

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в июне запустит рейсы из Львова (международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого) в Варшаву, Познань (Польша), Неаполь (Италия) и Мемминген (Германия)

Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Abu Dhabi является совместным предприятием ADQ, одной из крупнейших холдинговых компаний в регионе, и венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air Holdings Plc. С начала деятельности в январе 2021 года Wizz Air Abu Dhabi в настоящее время осуществляет рейсы по 22 направлениям и продолжает расширять свою маршрутную сеть.

Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

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Автор: Павел Степанец