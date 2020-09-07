В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места в разных частях салона.

Wizz Air ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета.

Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, которые покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест, пишет Аvianews.com.

Стоимость услуги составляет 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. В случае, если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.

Как уточнили в Wizz Air, данная услуга не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. Также, пассажиры точно не смогут рассчитывать на места в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

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Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, не выбравших места в разных частях салона, даже если билеты покупались в рамках одного бронирования.

Такая политика позволяет авиакомпаниям зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест или на продаже более дорогих тарифов с включенным выбором мест.

Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого момента лоу-кост применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло кроме мест в первых и аварийных рядах.

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Автор: УНИАН