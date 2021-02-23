По словам Криклия, железная дорога наработала механизм уменьшения стоимости для пользователя.

В Украине билеты на поезда подорожают на 18%. Поэтапное повышение будет происходить ежемесячно на 2%, начиная с марта.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Он ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзализныця", - рассказал он.

Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.

Запланированные инвестиции

2 октября 2020 года "Укрзализныця" обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн.

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Около 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – на локомотивное хозяйство, 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры и 2 млрд грн - на пассажирские перевозки.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

Также компания планирует приобрести в следующем году за счет средств госбюджета 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн.

20 ноября 2020 года стало известно о том, что «Укрзализныця» обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривень.

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Автор: УНИАН