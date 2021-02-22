В Карпатах объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.
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Как отмечается, значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается:
- 22-23 февраля на высокогорье Закарпатской области
- 23 февраля в горах Львовской области.
Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня удержится:
- 22-23 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области.
- 22 февраля в горах Львовской области.
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