В рамках подготовки к шоу будут реализованы все меры рофилактики COVID-19.

В предстоящую новогоднюю ночь небоскреб Burj Khalifa, самое высокое здание мира, вновь порадует жителей и гостей Дубая салютами, световым и лазерным шоу.

Читайте также​В Дубае построят самый высокорасположенный бассейн в миреВ рамках подготовки к шоу будут реализованы все меры рофилактики COVID-19, включая установку тепловизоров, разметки социальной дистанции, бесконтактные платежи и дезинфекцию территории. Представление и салюты будут транслироваться онлайн на сайте mydubainewyear.com в 20:30 по местному времени.

Организаторы мероприятия отметили, что хотят подарить зрителям еще более торжественный праздник. "Мы хотим направить зрителям послание надежды, счастья и позитива", - отметили организаторы.

Рестораны и отели на бульваре Мухаммеда бен Рашида и террасы торгово-развлекательного комплекса The Dubai Mall будут открыты – рестораны уже принимают заявки на ужин в новогоднюю ночь. Семейных гостей будет принимать Burj Park: на территории будут открыты кафе и установлены большие экраны с трансляцией шоу, передает russianemirates.com.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов выпустили новое предупреждение для населения в преддверии Национального дня ОАЭ, рождественских и новогодних праздников – о необходимости соблюдать правила по профилактике коронавируса.

Во всех общественных местах будут соблюдаться правила гигиены, на выходах и входах в помещения будут размещены тепловизоры для измерения температуры тела всех посетителей. Также посетители обязаны постоянно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Автор: УНИАН