Для тех, кто не умеет задерживать дыхание, в бассейне оборудованы сухие капсулы на глубине.

Самый глубокий в мире бассейн для дайвинга под названием Deep Dive Dubai откроется в Дубае в июле. Бассейн имеет глубину более 60 м и заполнен 14 млн литров воды.

На его дне – целый подводный город с заброшенными квартирами и библиотеками, игровыми комнатами с настольным футболом, велосипедами и стенами, расписанными граффити. Бассейн в районе Nad Al Sheba будет предлагать курсы фридайвинга и подводного плавания посетителям всех уровней подготовки.

Директором Deep Dive Dubai стал Джаррод Яблонски, мировой рекордсмен по пещерному дайвингу и один из главных мировых энтузиастов по плаванию с аквалангом.

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Для тех, кто не умеет задерживать дыхание, в бассейне оборудованы сухие капсулы на глубине 6 м и 21 м, 56 подводных камер охватывают все углы, а система освещения создает в огромном бассейне атмосферу кинофильма.

Центр Deep Dive Dubai выполнен в форме гигантской устрицы, отсылающей к традициям жемчужной ловли в ОАЭ. На его территории уже разместились магазин и ресторан, а позднее откроется конференц-зал.

Пресная вода в бассейне пропускается каждые шесть часов через кремниевые вулканические породы, обработку ультрафиолетом и систему фильтров, разработанную НАСА. Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию.

Смотровые площадки на нижних этажах здания позволяют посетителям ресторана видеть проплывающих мимо дайверов, передают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая